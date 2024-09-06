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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН УГОНЩИК АВТОМОБИЛЯ

Новости Пятница, 06 сентября 2024 19:59
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ЗАДЕРЖАН УГОНЩИК АВТОМОБИЛЯ

Сухум. 6 сентября 2024. Абхазия-Информ. Жителю села Мачара Пачулия Растику Омаровичу, 2001 г.р. предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.163 УК РА. Вышеназванный гражданин совершил угон автотранспортного средства ВАЗ-2107, припаркованного у домовладения заявителя по ул. Адлейба в г. Сухум. Пачулия был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по г. Сухум.

Угнанный автомобиль изъят и по окончанию процессуальных действий возвращен владельцу.

Расследование в рамках уголовного дела проводит следственный отдел столичного УВД. Решением суда г. Сухум гражданин Пачулия санкционирован к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 06 сентября 2024 20:01

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