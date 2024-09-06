ЗАДЕРЖАН УГОНЩИК АВТОМОБИЛЯ
Сухум. 6 сентября 2024. Абхазия-Информ. Жителю села Мачара Пачулия Растику Омаровичу, 2001 г.р. предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.163 УК РА. Вышеназванный гражданин совершил угон автотранспортного средства ВАЗ-2107, припаркованного у домовладения заявителя по ул. Адлейба в г. Сухум. Пачулия был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по г. Сухум.
Угнанный автомобиль изъят и по окончанию процессуальных действий возвращен владельцу.
Расследование в рамках уголовного дела проводит следственный отдел столичного УВД. Решением суда г. Сухум гражданин Пачулия санкционирован к содержанию под стражей.
Об этом сообщает сайт МВД.
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