ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ОТХАРА ОБЕСПЕЧАТ БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Сухум. 6 сентября 2024. Абхазия-Информ. В селе Отхара Гудаутского района ведётся масштабная работа по реконструкции системы водоснабжения. На протяжении двух месяцев здесь строятся новые резервуары, которые будут обеспечивать водой 357 семей, проживающих в селе. Вода поступит по трубопроводу из соседнего села Хуап, что станет важным шагом в решении многолетних проблем с водоснабжением.

Старые резервуары, построенные в 60–70-х годах, давно вышли из строя и не проходили капитального ремонта. В результате жители села столкнулись с регулярными перебоями в подаче воды. Глава села Анатолий Айба отметил, что жители долгое время вынуждены были приобретать емкости для хранения воды, которая поступала раз в два-три дня. Однако из-за утечек и трещин в резервуарах вода не поднималась до необходимого уровня, что только усугубляло проблему.

Подрядная организация «Строймонтаж-2» под руководством Рустама Цвейба занялась капитальным ремонтом водохранилищ.

«Заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Абхазия, а финансирование осуществляется из республиканского бюджета по поручению Президента. Мы строим два новых резервуара объёмом 300 и 500 кубометров, заменяя старые, которые уже не могли эффективно работать. Мы сохранили лишь наружные стены старых резервуаров, чтобы использовать их как опалубку для новых конструкций», – рассказал подрядчик.

На сегодняшний день выполнен ряд важных работ. В резервуаре объемом 300 кубов уже полностью завершена сборка опалубки и частично в резервуаре объемом 500 кубов. «Завтра мы принимаем бетон и начнём заливать стены. Помимо бетонных работ, были проведены скрытые земляные работы: заменены трубы вокруг резервуаров, обновлены старые колодцы и задвижки. Старую железную трубу заменили на новую ПНД длиной 500 метров», – сообщил руководитель проекта.

Р. Цвейба также подчеркнул, что воду для жителей временно подают по прямому трубопроводу, соединенному с центральной магистралью в Хуапе. Это позволило обеспечить стабильное водоснабжение на время проведения реконструкции. Работы начались 2 июля, и их планируется завершить к концу сентября, чтобы запустить воду в новые резервуары и обеспечить бесперебойную подачу воды в село.

Глава села Анатолий Айба выразил благодарность ррезиденту и руководству республики и всем, кто участвует в проекте.

«Этот капитальный ремонт – событие, которого мы ждали десятилетиями. Надеемся, что после завершения работ вода будет поступать ежедневно, что значительно улучшит жизнь всех жителей села», – сказал А. Айба.

Эти усилия по восстановлению водоснабжения демонстрируют заботу руководства страны о благополучии сельских районов.