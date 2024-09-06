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Абхазия Информ

ПОСОЛЬСТВО АБХАЗИИ В СИРИИ ПРОВЕЛО АКЦИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АБХАЗО-АДЫГСКОЙ ДИАСПОРЫ

Новости Пятница, 06 сентября 2024 20:04
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ПОСОЛЬСТВО АБХАЗИИ В СИРИИ ПРОВЕЛО АКЦИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АБХАЗО-АДЫГСКОЙ ДИАСПОРЫ

Сухум. 6 сентября 2024. Абхазия-Информ. В связи с началом нового учебного года посольство Республики Абхазия в Дамаске провело благотворительную акцию для абхазо-адыгской диаспоры, проживающей в Сирии. В районе Кудсия сотрудниками посольства были розданы школьные принадлежности 150 ученикам начальных и подготовительных классов.

Мероприятие было организовано по инициативе чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Али и советника посольства, заведующего консульским отделом Гайса Аль-Харки.

Встреча с представителями абхазо-адыгской диаспоры прошла в штаб-квартире Черкесского благотворительного общества в Дамаске на которой также присутствовала выдающаяся сирийская артистка и посол доброй воли ООН Муны Вассеф.

Мухаммад Али поблагодарил председателя Черкесского благотворительного общества доктора Гассана Шора и членов Совета директоров за теплый прием, передав приветствие от правительства и народа Абхазии абхазо-адыгской диаспоре. Он также напомнил о внимании президента Абхазии Аслана Бжания и президента Сирии Башара Асада к науке и студенчеству.

Мухаммад Али пожелал студентам успешного учебного года, новых достижений и стремления к знаниям.

Мероприятие завершилось выступлением студентов из абхазо-адыгской диаспоры, исполнивших танцы абхазо-кавказского фольклора.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 06 сентября 2024 20:06

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