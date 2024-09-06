В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ВЕРХНЕГО ГУЛРЫПША ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 6 сентября 2024. Абхазия-Информ. В рамках поручения президента Аслана Бжания, в школах республики осуществляется ремонт с целью улучшения условий обучения для учащихся. Так, в средней школе Гулрыпшского района ведется капитальный ремонт коридоров первого и второго этажей.

Как рассказал Апсны.Иахьа курирующий работы инженер технадзора УКС РА Эраст Эшба, на сегодняшний день выполнены работы по разборке полового покрытия, отбивке старой штукатурки со стен и потолков.

«Капитальные ремонтные работы на данном объекте не проводились очень давно. Повсюду на стенах была плесень, с потолков падала старая штукатурка», – рассказал Эшба.

На данный момент проведены работы по монтажу натяжного потолка. Полностью заменена электрическая проводка. Стены подготовлены к покраске.

Сейчас производится укладка напольной плитки.

Все работы ведутся за счет Республиканского бюджета. Сметная стоимость 4 млн 400 тыс. руб.