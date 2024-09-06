 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ВЕРХНЕГО ГУЛРЫПША ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Новости Пятница, 06 сентября 2024 20:07
Оцените материал
(0 голосов)
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ВЕРХНЕГО ГУЛРЫПША ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 6 сентября 2024. Абхазия-Информ. В рамках поручения президента Аслана Бжания, в школах республики осуществляется ремонт с целью улучшения условий обучения для учащихся. Так, в средней школе Гулрыпшского района ведется капитальный ремонт коридоров первого и второго этажей.

Как рассказал Апсны.Иахьа курирующий работы инженер технадзора УКС РА Эраст Эшба, на сегодняшний день выполнены работы по разборке полового покрытия, отбивке старой штукатурки со стен и потолков.

«Капитальные ремонтные работы на данном объекте не проводились очень давно. Повсюду на стенах была плесень, с потолков падала старая штукатурка», – рассказал Эшба.

На данный момент проведены работы по монтажу натяжного потолка. Полностью заменена электрическая проводка. Стены подготовлены к покраске.

Сейчас производится укладка напольной плитки.

Все работы ведутся за счет Республиканского бюджета. Сметная стоимость 4 млн 400 тыс. руб.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 06 сентября 2024 20:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОСОЛЬСТВО АБХАЗИИ В СИРИИ ПРОВЕЛО АКЦИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АБХАЗО-АДЫГСКОЙ ДИАСПОРЫ «ЧЛОУ» – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПО АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИГРЕ «АИМЦАКЬАЧАРА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.