В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ВЕРХНЕГО ГУЛРЫПША ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Сухум. 6 сентября 2024. Абхазия-Информ. В рамках поручения президента Аслана Бжания, в школах республики осуществляется ремонт с целью улучшения условий обучения для учащихся. Так, в средней школе Гулрыпшского района ведется капитальный ремонт коридоров первого и второго этажей.
Как рассказал Апсны.Иахьа курирующий работы инженер технадзора УКС РА Эраст Эшба, на сегодняшний день выполнены работы по разборке полового покрытия, отбивке старой штукатурки со стен и потолков.
«Капитальные ремонтные работы на данном объекте не проводились очень давно. Повсюду на стенах была плесень, с потолков падала старая штукатурка», – рассказал Эшба.
На данный момент проведены работы по монтажу натяжного потолка. Полностью заменена электрическая проводка. Стены подготовлены к покраске.
Сейчас производится укладка напольной плитки.
Все работы ведутся за счет Республиканского бюджета. Сметная стоимость 4 млн 400 тыс. руб.
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