 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛАВРОВ ОБЪЯСНИЛ «БАЛАНСОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» ПРИОСТАНОВКУ СОЦВЫПЛАТ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 05 сентября 2024 19:45
Оцените материал
(0 голосов)
ЛАВРОВ ОБЪЯСНИЛ «БАЛАНСОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» ПРИОСТАНОВКУ СОЦВЫПЛАТ В АБХАЗИИ

Сухум. 5 сентября 2024. Абхазия-Информ. Речь идет о необходимости соблюдать баланс обязательств, и в Абхазии это прекрасно понимают, сказал Лавров. Россия с первого сентября приостановила выплаты бюджетникам Абхазии, ранее заявили в Сухуме.

Приостановка Россией соцвыплат в Абхазии не является обострением, речь идет о соблюдении баланса тех обязательств, которые взяли на себя правительства двух стран, заявил в интервью телеканалу РБК министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Я бы не называл это обострением. Вот возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили: это выполнение достигнутых договоренностей. Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», – сказал Лавров.

Он сообщил, что в начале августа, когда поздравлял министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамбу с возвращением на пост, пригласил его посетить Россию в любое удобное время.

«Уверен, что в ближайшие дни, недели сможем такую встречу организовать. И, конечно, другие наши ведомства со своими коллегами в Сухуми ведут соответствующую работу. Но главное, еще раз, – выполнение всех достигнутых договоренностей, одобренных президентами», – подчеркнул глава МИД России.

Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии 1 сентября. Их получали учителя, врачи и работники силовых структур. Также этой осенью и зимой Москва будет поставлять республике электроэнергию по коммерческой цене, заявил Шамба.

По его словам, вопрос обсуждался на встрече замруководителя администрации президента Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжании в Москве в августе. «Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября», – сказал министр.

Возможный протокол с этой встречи опубликовали абхазские телеграм-каналы. В документе четыре основных пункта.

Россия приостанавливает финансовую помощь. Для возобновления Абхазия должна ратифицировать двустороннее соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечить вступление в силу соглашения, разрешающего российским компаниям реализовывать в Абхазии инвестиционные проекты, и снять ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.

Осенью и зимой Абхазия будет получать российскую электроэнергию по коммерческой цене.

До 20 сентября Россия должна получить информацию о депутатах абхазского парламента и лидерах оппозиции с российским гражданством, которые действуют «в ущерб интересам России и развитию российско-абхазских отношений», чтобы далее рассмотреть вопрос о лишении их гражданства.

Госдума и Совфед минимизируют контакты с абхазскими депутатами из-за их «неконструктивной позиции по выполнению обязательств» перед Россией.

Первые два пункта Шамба подтвердил, но подлинность документа в целом — нет. Не подтвердил и не опроверг он и сведения о возможном лишении абхазских депутатов российского гражданства, отметив, что этот вопрос – прерогатива Москвы. Офис Бжании опроверг эту информацию на следующий день после ее публикации.

Действиям российских властей предшествовало внесение в абхазский парламент в июле законопроекта, который вызвал протесты. Поправки инициировал аппарат президента Абхазии, они предусматривает строительство в восточной части страны апартаментов и апарт-отелей на площади 150 га. Их продажа иностранцам поможет развитию местной экономики и пополнит государственный бюджет, считают власти. Оппозиция и общественники выступили против. По их мнению, исполнение закона грозит нарушение демографического баланса в стране. После нескольких дней протестов проект отозвали.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 05 сентября 2024 19:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОССИЯ И АБХАЗИЯ СОГЛАСОВАЛИ НОВЫЙ СПИСОК ТОВАРОВ ДЛЯ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА ЗАДЕРЖАН БМВ С ТАЙНИКАМИ В КОЛЕСАХ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.