РОССИЯ И АБХАЗИЯ СОГЛАСОВАЛИ НОВЫЙ СПИСОК ТОВАРОВ ДЛЯ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА

Сухум. 5 сентября 2024. Абхазия-Информ. Важное соглашение между Россией и Абхазией: утвержден перечень товаров, которые можно ввозить без пошлин. Протокол был подписан руководителями профильных министерств двух стран, сообщило министерство экономического развития России.

Теперь без дополнительных пошлин можно ввозить товары для внутреннего потребления, включая рыбу, фрукты, овощи, строительные материалы, нефтепродукты, а также изделия из алюминия и черных металлов.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что освобождение от вывозных таможенных пошлин поможет увеличить объем товарооборота и укрепит социально-экономические связи между двумя странами.

Важно отметить, что Абхазия соблюдает таможенное законодательство Евразийского экономического союза.