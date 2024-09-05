ЗА ЧТО РОССИЯ ОГРАНИЧИЛА ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ

Сухум. 5 сентября 2024. Абхазия-Информ. В руководстве Абхазии заявляют о том, что Россия частично приостановила финансовую помощь республике, речь идет о суммах в сотни миллионов рублей. Действительно ли Москва предприняла такие шаги, насколько серьезные проблемы в результате грозят абхазской экономике и что должен сделать Сухум, чтобы разрешить внезапно возникший кризис?

С 1 сентября 2024 года Россия, по сообщению абхазской стороны, приостановила перечисление финансовых средств помощи Минфину Республики Абхазия (РА). Глава абхазского Минфина Владимир Делба на встрече с премьер-министром Александром Анквабом сказал, что несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи, абхазская сторона будет обеспечивать принятые бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам социальной сферы, и до конца года эта сумма будет равна более 700 млн рублей. Этим заявлением Делба косвенно подтвердил, что Абхазия может лишиться российской финансовой помощи до конца года.

Речь идет о «ежемесячной потребности» отдельных работников госучреждений, здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Только за август объем такой помощи составил 141,7 млн рублей. В Абхазии не исключают, что может пойти речь и о сокращении финансирования Россией абхазских силовых структур.

Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба сказал, что приостановка финансирования – это «первые шаги». Следующей возможной мерой, по его словам, может быть перевод на коммерческие рельсы взаимоотношений в энергетике. В частности, так называемый переток электроэнергии в Абхазию из России, который осуществляется в зимнее время года, будет рассчитываться вместо льготных тарифов по рыночным ценам.

Шамба называет происходящее «санкциями», но слово это в данном случае некорректно. Речь не идет о каких-либо незаконных ограничениях. Москва действует строго в рамках давно работающих двусторонних российско-абхазских соглашений.

Цепочка такая. Есть госпрограмма социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. К ней прилагается российско-абхазское соглашение «о содействии реализации» этой программы. А в этом «соглашении о содействии», в свою очередь, есть программа гармонизации законодательства двух стран.

В соответствии с данной программой законодательство РА должно было быть приведено в соответствие с российскими и некоторыми международными нормами до 1 августа 2024 года. В частности, особое внимание привлекает пункт о признании решений арбитражных судов. А также о создании гарантий для иностранных (читай – российских) инвесторов в Абхазии, особенно в сфере коммерческой недвижимости.

Абхазия взятые на себя обязательства не выполнила.

И сейчас правительство Абхазии признает, что Минэкономразвития РФ вправе частично или полностью приостановить перечисление средств помощи Минфину Абхазии в случаях несоблюдения абхазской стороной положений соглашения. Грубо говоря, это штраф, наложенный на абхазскую сторону за невыполнение своей части договора. И действовать этот штраф будет до тех пор, пока абхазская сторона не выполнит свои обязательства.

Но это лишь вершина айсберга. Ряд абхазских оппозиционеров, среди которых есть депутаты парламента и представители прозападных НКО, уже несколько лет торпедируют проекты, направленные на усиление взаимодействия Абхазии с Россией и нормализацию социально-экономической жизни в республике.

Проводятся митинги, пишутся петиции, «открытые письма». Оппозиционеры требуют личного общения с руководителями госструктур, угрожают «народными сходами». Личные встречи и «сходы» – это местный политический колорит. И все это очень громко, местами под лозунги типа «Россия – колонизатор!», «Абхазии грозит потеря суверенитета».

Только за прошедшее лето под давлением из парламента был отозван внесенный ранее закон «о прозрачности НКО», по которому многочисленные прозападные группы должны были бы раскрыть источники своего финансирования. Также был заблокирован пакет законов о коммерческой недвижимости, который давал бы гарантии инвесторам, планировавшим построить в Абхазии несколько поселков современных апартаментов, которые можно было бы сдавать в курортный сезон.

https://vz.ru/world/2024/9/5/1285405.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop