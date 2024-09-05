Сухум. 5 сентября 2024. Абхазия-Информ. Молодежь из Абхазии принимает участие в Международном волонтерском лагере, который проходит со 2 сентября по 10 октября в пос. Сенной Краснодарского края. Программа мероприятий включает знакомство с лучшими практиками реализации творческих добровольческих проектов, встречи с известными династиями региона, а также мастер-классы и специализированные экскурсии.

В рамках лагеря предусмотрены пять тематических смен: «Античность Юга России» (со 2 по 8 сентября), «Истоки христианства» (с 10 по 16 сентября), «А.В. Суворов. Объединение древних берегов» (с 18 по 24 сентября),

«Казачество на Кубани» (с 26 сентября по 2 октября), «Крымский мост. История вокруг нас» (с 4 по 10 октября).

В первой смене принимают участие Дана Сабанова и Каролина Израелян, во второй – Инал Карчава и Астан Шакрыл, в третьей – Анрик Авидзба и Эмир Парцхал-оглы, в четвертой – София Чкония и Диана Хиба, в пятой – Элана Харчилава и Лана Квеквескири.