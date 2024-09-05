ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ О ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 5 сентября 2024. Абхазия-Информ. Основополагающим документом, определяющим обязательства Абхазской стороны по гармонизации своего законодательства с законодательством Российской Федерации, является Договор между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года (далее – Договор).

В соответствии со статьей 3 Договора основными направлениями развития союзничества и стратегического партнерства являются:

– проведение скоординированной внешней политики;

– создание общего пространства обороны и безопасности;

– формирование общего социального и экономического пространства;

– содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия;

– создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и (или) при содействии Российской Федерации;

– сохранение общего культурного, духовного и гуманитарного пространства.

Статьи 11, 17, 18, 19, 21 Договора предусматривают обязательства Республики Абхазия не позднее 3 лет со дня его вступления в силу реализовать комплекс мероприятий по гармонизации своего законодательства в области таможенного дела, бюджетного законодательства, здравоохранения, образования.

4 декабря 2014 года президентом Республики Абхазия Р.Д. Хаджимба были даны поручения соответствующим министерствам и ведомствам о разработке соглашений и планов мероприятий по реализации норм, предусмотренных вышеуказанным Договором. Координация деятельности по реализации обязательств абхазской стороны была возложена на МИД РА.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 08.10.2015 г. №136 были назначены уполномоченные органы Республики Абхазия по реализации положений Договора (СГБ, Министерство обороны, МВД, МИД, Министерство финансов, Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство труда, занятости и социальной политики).

31 октября 2019 года Распоряжением Президента Р. Д. Хаджимба Республики Абхазия №401-рп в целях реализации статьи 23 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 2008 года и статьи 11 Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года Кабинету Министров Республики

Абхазия дано поручение обеспечить во взаимодействии с Российской стороной в рамках Межправкомисии разработку и реализацию Программы по унификации законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, включая гражданское и налоговое законодательство, законодательство в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения, а также по гармонизации законодательства Республики Абхазия в области таможенного дела с актами в сфере таможенного регулирования, составляющим право Евразийского экономического союза, а в части, не урегулированной таким правом, – с законодательством Российской Федерации.

9 декабря 2019 года Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа направило в адрес Премьер-министра Республики Абхазия В. Р. Бганба проект Программы формирования общего социально-экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации (первый этап) (далее – Программа гармонизации), состоящей из 46 пунктов со сроком реализации 2020-2021 гг.

Пункт 1 Программы гармонизации предусматривал реализацию обязательств российской стороны, предусмотренных договором, остальные 45 пунктов – мероприятия по разработке и принятию законодательства Республики Абхазия, гармонизирующего с законодательством Российской Федерации в целях формирования общего социального и экономического пространства (статья 3 Договора).

Среди этих мероприятий были пункты, касающиеся разработки и принятия:

– изменений в Закон Республики Абхазия от 11 августа 2017 г. №4478-с-VI «Об электроэнергетике» в части отмены положений, предусматривающих, что передающие сети в Республике Абхазия являются государственной собственностью Республики Абхазия и не подлежащих приватизации;

– нормативных актов Республики Абхазия, обеспечивающих возможность российским банкам-кредиторам взыскивать задолженность по договорам займа (кредитным договорам) и обращать взыскание на заложенное имущество в Республике Абхазия;

– законодательства Республики Абхазия в целях снятия запрета на продажу жилой недвижимости российским гражданам.

Протоколом 18 заседания Межправкомиссии от 18 декабря 2019 года Абхазской стороной приняты обязательства организовать работу по формированию общего социально-экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации.

23 июля 2020 г. в ответ на письмо Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа от 9 декабря 2019 года премьер-министром А.З. Анкваб было направлено письмо в Управление Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству о необходимости проведения дополнительных согласований некоторых пунктов Программы и в частности по вопросам изменений законодательства в сфере энергетики, продажи жилой недвижимости, взыскания задолженности по договорам займа и др.

12 августа 2020 г. Администрация Президента РА направила в Народное Собрание-Парламента РА, представленный российской стороной проект Программы гармонизации.

14 октября 2020 г. Министерство экономического развития Российской Федерации направило в адрес Президента Республики Абхазия проект Программы гармонизации состоящей из 46 пунктов, также включающих в себя вопросы энергетики, жилой недвижимости и взыскания задолженности по договорам займа.

По итогам согласований и внутригосударственных процедур Программа гармонизации 2021-2023гг. была сформирована из 45 пунктов. Был исключен пункт, касающийся вопроса продажи жилой недвижимости, а пункт, касающийся энергетики, был изложен в иной редакции и предусматривал разработку и принятие актов Республики Абхазия, регулирующих привлечение инвестиций российских электросетевых компаний и модернизации электросетевой инфраструктуры и обеспечения энергобезопасности.

По результатам проведенной работы Программа гармонизации была подписана 12 ноября 2020 г. и утверждена в декабре 2020 года Решением Межправкомиссии.

23 ноября 2020г. Программа гармонизации была направлена президентом Республики Абхазия в Народное Собрание-Парламент РА.

В рамках реализации Программы формирования общего социально-экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации в 2021-2023 гг. полностью реализовано 26 пунктов из предусмотренных 45.

В феврале 2024 г. была утверждена Программа гармонизации (2 этап) на 2024-2025 гг. куда вошли неисполненные пункты, а также мероприятие по подписанию и ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия.

Из утвержденных двумя Программами мероприятий не исполнены в срок пункты, касающиеся:

– ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о признании и проведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам от 29 июня 2022 года;

– подписания и ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия.