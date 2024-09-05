В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК
Новости Четверг, 05 сентября 2024 18:47
Сухум. 5 сентября 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий должностные лица УБК и ТП ГТК РА досмотрели объект общественного питания «Гаруда бутик отель», принадлежащий ИП Ачба Г.Г. В ходе проверки обнаружено 83 бутылки алкогольной продукции без марок акцизного сбора РА.
Товар изъят. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований.
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