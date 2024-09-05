ЛЕВ КВИЦИНИЯ УЧАСТВУЕТ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ МЧС РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Новости Четверг, 05 сентября 2024 18:44
Сухум. 5 сентября 2024. Абхазия-Информ. Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния принимает участие в торжественных мероприятиях в честь 30-летия МЧС Республики Дагестан.
Министра спасательного ведомства в поездке в Махачкале сопровождает начальник ПСЧ по охране Очамчырского района, полковник Мурман Пачулия.
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