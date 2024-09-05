В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ОБНОВЛЯЮТ СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ

Сухум. 5 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Гудаутском районе активно проводится масштабное обновление дорожной инфраструктуры. В селах Хуап, Лыхны и Бармыщ в последние три недели ведется укладка асфальта.

В Хуапе работы уже завершены, а в Лыхны и Бармыще процесс продолжается. Дорога, соединяющая Гудауту с Хуапом, долгое время была в неудовлетворительном состоянии, что затрудняло передвижение и занимало более часа. Теперь сельчане могут беспрепятственно перемещаться по новому асфальту. В Хуапе около 154 семей, из которых постоянно проживают более 130.

Местный житель Константин Смыр рассказал, что раньше дорога до Гудауты занимала полтора часа, а сейчас 15-20 минут. «Дорога была в ужасном состоянии, в выбоинах, о которые бились машины. Сейчас, слава Богу, все в порядке. Спасибо руководству страны за такие перемены», – добавил он.

Глава администрации села Хуап Анри Анкваб отметил, что асфальт здесь укладывался еще в 1984 году, и с тех пор не проводилось масштабных ремонтов. «Ремонт улучшил соединение трех сел – Дурыпщ, Джирхуа и Хуап. Мы давно просили о ремонте, и в этом году он был выполнен. Выражаем огромную благодарность руководству страны», – сказал он.

Протяженность обновленного участка составляет 6714 метров. Ведущий специалист УКС Республики Абхазия Аслан Анкваб сообщил, что был уложен выравнивающий слой и основной слой толщиной 7 см.

«При высокой интенсивности движения асфальт обычно служит 6 лет, а не 40. Качество асфальта высокое, и мы надеемся, что новая дорога облегчит жизнь сельчан», – отметил он.

В местности Хапщира также ведутся работы по ремонту дороги между селами Лыхны и Дурыпщ. Здесь асфальт, уложенный в 80-х годах, пришел в непригодное состояние. Работы также проводятся за счет средств инвестпрограммы.

Хапщира известна своей ролью в Отечественной войне народа Абхазии, где погибло 37 бойцов. Сегодня здесь проживает около 150 семей.

Заместитель главы администрации Лыхны Астамур Бганба отметил, что ранее по разбитой дороге ездить было невозможно.

«Эта дорога оживленная, и ремонт был необходим. Приходилось пользоваться объездной дорогой, что увеличивало время в пути. Мы благодарны руководству страны за поддержку», – сказал он.

Протяженность обновленного участка составляет 10 334 метра, толщина асфальта – 6 см, ширина дороги – 4 метра.

Прораб Андрей Каракелян сообщил, что работы в Хапщире начались 25 августа и планируются к завершению в течение недели.

В селе Бармыщ также продолжается укладка асфальта на участке протяженностью 3750 метров.

Саид Пилия, генеральный директор ООО «Чернореченское рыбное хозяйство имени Р.Д. Агрба», сообщил, что на выполнение работ выделено около 68 миллионов рублей.

«Инвестор пообещал помочь с ремонтом дороги в начале проекта по форелевому хозяйству и выполняет свои обещания. Дорога активно используется как местными жителями, так и туристами. С 24 августа уже заасфальтировано 1,5 километра», – добавил он.

Столь масштабных работ по обновлению дорожной инфраструктуры в стране не проводилось на протяжении долгих лет. Руководство страны нацелено на улучшение качества жизни в сельских районах.