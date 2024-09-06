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Абхазия Информ

ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: ТУРИЗМ В АБХАЗИИ ВЫХОДИТ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

Новости Пятница, 06 сентября 2024 20:32
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ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: ТУРИЗМ В АБХАЗИИ ВЫХОДИТ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

Сухум. 6 сентября 2024. Абхазия-Информ. Туризм является одной из важнейших и приоритетных отраслей экономики Абхазии, он играет значимую роль в модернизации экономики страны.Туризм в Абхазии имеет ряд конкурентных преимуществ, в числе которых благоприятные природные условия – так считает министр туризма Республики Абхазия Теймураз Хишба. Его мнение опубликовало издание «Абхазия 24».

По словам Хишба, даже сводные показатели деятельности туристической отрасли свидетельствуют о весьма положительной динамике её развития. Стоит отметить, что абхазское экспертное сообщество воспринимает туризм локомотивом национальной экономики, не в последнюю очередь благодаря масштабной модернизации, осуществлённой правительством Республики. Теперь перед отраслью стоит новая задача – её интернационализация. Это особенно актуально ввиду того, что Абхазия становится для многих туроператоров эффективной альтернативой Кипру, Турции и ряду аналогичных направлений.

«Абхазия по-настоящему является туристической находкой. Однако в интересах полноценного развёртывания отрасли (несмотря на то, что в последние годы было сделано очень много) необходимо, чтобы о возможностях туристической инфраструктуры региона больше знала иностранная аудитория. Причём, речь должна идти не только о репатриантах из Турции, но и о других странах Ближнего Востока, Азии и Европы», – отметил министр.

Вопрос не только в географии привлечения туристов, а скорее в выработке эффективного, динамичного и вместе с этим результативного инструментария для интенсификации развития туризма в Абхазии. Необходимо создать условия, которые дадут за короткий период времени по-настоящему долгосрочный эффект для всей отрасли. Данный инструментарий должен предполагать нестандартные подходы и ресурсы.

«Как мы понимаем, наиболее эффективным инструментом для развёртывания экономической активности в конкретной отрасли является приток капитала. Именно эта опция и её грамотное, но нестандартное применение и может стать тем драйвером активизации туристической отрасли в Абхазии», – уверен Хишба.

Модернизация инфраструктуры Абхазии безусловно положительным образом скажется на развитии туристической отрасли, в частности, это касается авиасообщения и логистики в целом. Как известно, Сухумский аэропорт был одним из лучших в Советском Союзе, он мог принять одновременно два самых крупных борта того времени «Руслан». Открытие аэропорта позволит в разы увеличить туристический поток в Восточную Абхазию и обеспечит рост поступлений в бюджет. Это событие будет способствовать повышению качества жизни населения: даст людям возможность возвращения на свои исходные земли, потому что сегодня многие вынуждены ездить в Гагру и другие города для дополнительного заработка, полагает министр.

«Необходимо отметить, что Россия всегда была и остаётся основным стратегическим партнёром Абхазии, мы очень дорожим этим сотрудничеством и всегда готовы обеспечить режим наибольшего благоприятствования для её инвестиций. Мы безусловно приветствуем и потенциальных партнёров из стран Ближнего Востока, Азии и Европы. Именно международные инвесторы, привлечённые из этих регионов мира, могут внести вклад в модернизацию туристической инфраструктуры. Это даст ей возможность вырасти до уровня международных стандартов. По поводу привлечения инвестиций, мы знаем такой эффективный формат как народная дипломатия. Именно сетевая дипломатия и коммуникации могут стать прорывом в привлечении необходимых инвестиций, а далее средства инвесторов начнут работать по назначению. Помимо этого, инвестиционная активность, которая возникнет в регионе, создаст международный резонанс, в том, числе и в медиа сфере. Таким образом, под модернизируемую туристическую отрасль будут развёртываться и сопутствующие факторы в международном масштабе», – заключил Теймураз Хишба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 06 сентября 2024 20:34

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