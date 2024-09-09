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Абхазия Информ

16 ЛЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Новости Понедельник, 09 сентября 2024 19:29
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16 ЛЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. 9 сентября 2024 года исполнилось 16 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Этот день имеет важное историческое значение для обеих стран. Он ознаменовал желание двух народов развивать и укреплять полноформатное сотрудничество, заложил основу стратегического союзничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Давние традиции дружбы и общность интересов позволили нашим странам за прошедшее десятилетие выстроить многоплановые межгосударственные связи, опирающиеся на прочный фундамент Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года. Новые горизонты двустороннего сотрудничества определены в подписанном 24 ноября 2014 года Договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве.

Сегодня у нас есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее абхазо-российского сотрудничества. Убеждены, что дальнейшее всестороннее развитие наших связей отвечает интересам народов двух стран, задачам обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 09 сентября 2024 19:31

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