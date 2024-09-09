 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В НОВЫМ АФОНЕ ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ ОБНОВЛЕННОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

Новости Понедельник, 09 сентября 2024 19:32
Оцените материал
(0 голосов)
В НОВЫМ АФОНЕ ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ ОБНОВЛЕННОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. С 1 августа в городе Новый Афон Гудаутского района начата реконструкция спортивного комплекса. Благодаря поддержке президента Абхазии Аслана Бжания, жители города и местная администрация совместно работают над созданием условий для всестороннего спортивного развития подрастающего поколения.

Местные жители с воодушевлением воспринимают положительные изменения, происходящие в городе.

«Младший брат мужа занимался боксом в этом спортзале. Тренировки проходили на первом этаже, где одновременно занимались и борцы, и дзюдоисты, а также те, кто приходил в тренажерный зал. Желающих заниматься боксом стало так много, что было решено открыть и второй этаж. Там появится новый ринг, душевые, раздевалки и другие удобства. Раньше второй этаж напоминал мансарду с низкими потолками. Сейчас вся афонская молодежь с нетерпением ждет завершения строительства», – поделилась жительница Нового Афона Мери Квеквескири.

Глава Администрации города Новый Афон Тимур Отырба отметил важность восстановления этого объекта, напомнив, что здание изначально было советским кинотеатром, а после войны здесь организовали спортзал для занятий борьбой и силовыми тренировками.

«В прошлом году молодёжь города выступила с инициативой возобновить работу комплекса, предлагая собственную финансовую поддержку. Администрация города и неравнодушные жители активно подключились к проекту, благодаря чему был отремонтирован первый этаж, установлен спортивный инвентарь и открыта секция бокса», – рассказал он.

Тимур Отырба также подчеркнул, что работы продолжились благодаря содействию президента.

«Мы благодарим Президента Аслана Георгиевича Бжания за поддержку и сегодня продолжаем строительство второго этажа», – отметил он.

Планируется открыть ещё одну секцию борьбы, что позволит привлечь больше детей и подростков к занятиям спортом. Отырба выразил благодарность всем участникам проекта.

«Строительство подобных спортивных объектов является важным вкладом в воспитание здоровой и активной молодежи, что положительно скажется на будущем всей республики», – подчеркнул он.

Инженер технического надзора УКС Инал Зантария подробно рассказал о текущих строительных работах. Для успешной работы комплекса была необходима полная реконструкция второго этажа, включая замену старой кровли и поднятие стен с использованием легких конструкций. Зантария отметил, что несмотря на сложное состояние здания, работы идут без задержек, и подрядчик планирует завершить их в ближайшие месяцы.

Проект финансируется из республиканского бюджета, а инициатива восстановления второго этажа исходила от активной молодежи Нового Афона при поддержке депутата Народного Собрания Ахры Пачулия.

Завершение всех строительных работ сделает объект полноценной базой для занятий спортом.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 09 сентября 2024 19:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 16 ЛЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ ПОИСКОВАЯ ОПЕРАЦИЯ МЧС В ГОРАХ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.