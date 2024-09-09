В НОВЫМ АФОНЕ ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ ОБНОВЛЕННОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

Сухум. 9 сентября 2024. Абхазия-Информ. С 1 августа в городе Новый Афон Гудаутского района начата реконструкция спортивного комплекса. Благодаря поддержке президента Абхазии Аслана Бжания, жители города и местная администрация совместно работают над созданием условий для всестороннего спортивного развития подрастающего поколения.

Местные жители с воодушевлением воспринимают положительные изменения, происходящие в городе.

«Младший брат мужа занимался боксом в этом спортзале. Тренировки проходили на первом этаже, где одновременно занимались и борцы, и дзюдоисты, а также те, кто приходил в тренажерный зал. Желающих заниматься боксом стало так много, что было решено открыть и второй этаж. Там появится новый ринг, душевые, раздевалки и другие удобства. Раньше второй этаж напоминал мансарду с низкими потолками. Сейчас вся афонская молодежь с нетерпением ждет завершения строительства», – поделилась жительница Нового Афона Мери Квеквескири.

Глава Администрации города Новый Афон Тимур Отырба отметил важность восстановления этого объекта, напомнив, что здание изначально было советским кинотеатром, а после войны здесь организовали спортзал для занятий борьбой и силовыми тренировками.

«В прошлом году молодёжь города выступила с инициативой возобновить работу комплекса, предлагая собственную финансовую поддержку. Администрация города и неравнодушные жители активно подключились к проекту, благодаря чему был отремонтирован первый этаж, установлен спортивный инвентарь и открыта секция бокса», – рассказал он.

Тимур Отырба также подчеркнул, что работы продолжились благодаря содействию президента.

«Мы благодарим Президента Аслана Георгиевича Бжания за поддержку и сегодня продолжаем строительство второго этажа», – отметил он.

Планируется открыть ещё одну секцию борьбы, что позволит привлечь больше детей и подростков к занятиям спортом. Отырба выразил благодарность всем участникам проекта.

«Строительство подобных спортивных объектов является важным вкладом в воспитание здоровой и активной молодежи, что положительно скажется на будущем всей республики», – подчеркнул он.

Инженер технического надзора УКС Инал Зантария подробно рассказал о текущих строительных работах. Для успешной работы комплекса была необходима полная реконструкция второго этажа, включая замену старой кровли и поднятие стен с использованием легких конструкций. Зантария отметил, что несмотря на сложное состояние здания, работы идут без задержек, и подрядчик планирует завершить их в ближайшие месяцы.

Проект финансируется из республиканского бюджета, а инициатива восстановления второго этажа исходила от активной молодежи Нового Афона при поддержке депутата Народного Собрания Ахры Пачулия.

Завершение всех строительных работ сделает объект полноценной базой для занятий спортом.