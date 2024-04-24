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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ, ПРИНИМАВШЕЙ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВФМ

Новости Среда, 24 апреля 2024 16:06
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ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ, ПРИНИМАВШЕЙ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВФМ

Сухум. 24 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта прошла встреча с молодежью, принимавшей участие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. В региональной программе приняли участие 13 человек из Абхазии. Они посетили города России и более подробно познакомились с ее культурным достоянием, историческим наследием, природой, экономическим потенциалом и национальным многообразием народов.

Открывая встречу, председатель Госкомитета Таращ Хагба, поблагодарил молодежь за активное участие и достойное представление республики на фестивале и региональной программе.

«Я испытывал гордость, услышав, как организаторы отзывались о нашей молодежи. Благодарю всех за достойное представление нашей республики», – сказал Хагба.

Он также поблагодарил ребят, входящих в Национальный подготовительный комитет Всемирного фестиваля молодежи в Республике Абхазия.

«Вы провели огромную работу. Спасибо большое», – сказал Хагба.

Начальник молодежного отдела Идрис Кара-Осман-оглы отметил, что на молодежи, принимавшей участие в региональной программе, была двойная ответственность.

«Я горжусь вами и выражаю слова благодарности каждому из вас за то, что вы на таком высоком уровне представили свою страну», – сказал он.

Затем делегаты поделились своими впечатлениями о фестивале и региональной программе.

Всемирный Фестиваль молодежи – самое масштабное молодежное событие в мире, которое прошло по Указу Президента России Владимира Путина. Фестиваль принял более 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения из 180 стран мира.

Фестиваль проходил с 1 по 7 марта в Сириусе. Программа строилась вокруг пяти тематических блоков: ответственность за судьбы мира, многонациональное единство, мир возможностей для каждого, сохраним семью во имя детей и мира, мы – вместе с Россией.

Во все дни фестиваля проходил международный турнир по баскетболу 3х3, в котором приняли участие более 20 мужских и женских команд из 12 стран мира, в том числе и из Абхазии.

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