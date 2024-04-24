РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Сухум. 24 апреля 2024. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. В нем приняли участие представитель президента в Парламенте Батал Айба, Уполномоченный по правам человека в Анас Кишмария и представители Генеральной прокуратуры.

Участники заседания рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия», который направлен на совершенствование ряда норм уголовного законодательства, предусматривающих установление уголовного наказания за оскорбление, в том числе ужесточение меры наказания. Уголовная ответственность, в соответствии с проектом закона, наступает и за оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

Данный законопроект является альтернативным ранее рассмотренному комитетом проекту закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия».

Затем был рассмотрен проект закона «О внесении изменения в статью 147 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях». Он направлен на усиление административной ответственности за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию. Проект закона значительно увеличивает санкции за указанное административное правонарушение.

По итогам обсуждений и голосования комитет не дал положительные рекомендации для утверждения рассмотренных законопроектов на заседании сессии Парламента.