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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА СУХУМ

Новости Среда, 24 апреля 2024 18:06
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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА СУХУМ

Сухум. 24 апреля 2024. Абхазия-Информ. Под председательством вице-президента Бадры Гунба состоялось совещание координационного штаба, на котором обсуждались вопросы комплексной реконструкции международного аэропорта Сухум. В заседании приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, председатель СГБ Абхазии Темур Ахиба.

В рамках реализации проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации аэропорта «Сухум» участники обсудили ход ремонтно-восстановительных мероприятий.

На сегодняшний день реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона осуществляется согласно графику.

Продолжается подготовка производственной базы для размещения складов инертных материалов. Ведутся работы по устройству фундаментов цементно-бетонных заводов. Осуществляется монтаж ограждения производственной базы, завозится оборудование.

Реализация проекта реконструкции сухумского аэропорта ‒ историческое событие для Абхазии, которое окажет значительное влияние на развитие экономики страны.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 24 апреля 2024 18:10

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