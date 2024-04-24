ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА СУХУМ
Сухум. 24 апреля 2024. Абхазия-Информ. Под председательством вице-президента Бадры Гунба состоялось совещание координационного штаба, на котором обсуждались вопросы комплексной реконструкции международного аэропорта Сухум. В заседании приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, председатель СГБ Абхазии Темур Ахиба.
В рамках реализации проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации аэропорта «Сухум» участники обсудили ход ремонтно-восстановительных мероприятий.
На сегодняшний день реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона осуществляется согласно графику.
Продолжается подготовка производственной базы для размещения складов инертных материалов. Ведутся работы по устройству фундаментов цементно-бетонных заводов. Осуществляется монтаж ограждения производственной базы, завозится оборудование.
Реализация проекта реконструкции сухумского аэропорта ‒ историческое событие для Абхазии, которое окажет значительное влияние на развитие экономики страны.
Об этом сообщает сайт президента.
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