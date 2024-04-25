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Абхазия Информ

ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: УСПЕШНАЯ АБХАЗСКАЯ ЖЕНЩИНА – ЭТО ОБРАЗОВАННАЯ, УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ, ОТВЕТСТВЕННАЯ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ

Новости Четверг, 25 апреля 2024 17:55
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ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: УСПЕШНАЯ АБХАЗСКАЯ ЖЕНЩИНА – ЭТО ОБРАЗОВАННАЯ, УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ, ОТВЕТСТВЕННАЯ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава, по приглашению региональной общественной организации «Интернациональный союз женщин», приняла участие в онлайн-заседании Международного дискуссионного клуба «VISION 3000», на тему: «Роль женского сообщества в современном мире».

Мероприятие прошло в Общественной палате Российской Федерации с участием руководителей женских сообществ, представителей законодательной власти федерального и регионального значения, профильных министерств и ведомств, посольств зарубежных дружественных стран, экспертов, общественных деятелей, представителей бизнеса и др.

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов, касающихся роли женщин в современных условиях.

В своем докладе «Формирование образа успешной абхазской женщины и ее роль в обществе», Тамила Мерцхулава подчеркнула важность расширения возможностей женщин и их всестороннего участия в общественной и экономической жизни Абхазии.

По мнению президента ТПП, успешная абхазская женщина – это образованная, уверенная в себе, ответственная и целеустремленная личность.

«Женщины не только вносят значительный вклад в общественную жизнь и культурное наследие страны, но и вписываются в устоявшиеся рамки общественных ожиданий, находят способы влиять на общественные процессы, развивать экономику и принимать активное участие в политической жизни. Они смело преодолевают множество социальных, экономических и политических препятствий, нередко демонстрируя свое творческое мышление, необходимую выдержку и силу воли», – сказала Тамила Мерцхулава.

Она подчеркнула, что сегодня абхазские женщины успешно занимаются решением актуальных задач в образовании и науке, культуре и духовном развитии. Поэтому крайне важно поддержать их труд, деятельность и достижения, создавая условия для дальнейшего развития малых предприятий и предпринимательства в целом.

***

Торгово-промышленная палата Республики Абхазия и РОО «Интернациональный союз женщин», подписали соглашение о сотрудничестве 17 марта 2021 года.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 25 апреля 2024 18:00

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