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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 25 апреля 2024 18:00
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг сделал заявление по поводу инцидента, произошедшего на сессии Парламента. В нем, в частности, говорится:

«25 апреля 2024 года на сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия депутат Астамур Герхелия выхватил телефон из рук журналиста Изиды Чания, которая осуществляла съемку заседания.

Считаю подобное действие недопустимым, поскольку это ограничивает работу аккредитованного в Парламенте журналиста.

Убежден в том, что, независимо от своего личного отношения к происходящим событиям, никто не вправе вмешиваться и, тем более, препятствовать исполнению журналистом и операторам своих профессиональных обязанностей.

Выражаю надежду на то, что подобный случай станет единственным в своем роде, и в будущем не будет иметь прецедентный характер».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 25 апреля 2024 18:02

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