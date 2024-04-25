ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ
Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг сделал заявление по поводу инцидента, произошедшего на сессии Парламента. В нем, в частности, говорится:
«25 апреля 2024 года на сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия депутат Астамур Герхелия выхватил телефон из рук журналиста Изиды Чания, которая осуществляла съемку заседания.
Считаю подобное действие недопустимым, поскольку это ограничивает работу аккредитованного в Парламенте журналиста.
Убежден в том, что, независимо от своего личного отношения к происходящим событиям, никто не вправе вмешиваться и, тем более, препятствовать исполнению журналистом и операторам своих профессиональных обязанностей.
Выражаю надежду на то, что подобный случай станет единственным в своем роде, и в будущем не будет иметь прецедентный характер».
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