ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ В РИЦИНСКИЙ ПАРК И НОВОАФОНСКУЮ ПЕЩЕРУ БУДУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Депутаты приняли в окончательном чтении проект закона «Об установлении отчислений в республиканский бюджет от деятельности Рицинского реликтового национального парка и РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г. Ш. Смыр»

Проект закона предусматривает отчисление части доходов в размере 250 рублей, полученных от реализации билетов в Рицинский парк (за исключением билетов детям от 8 до 12 лет) и Новоафонскую пещеру (за исключением льготных билетов), в республиканский бюджет. Отчисления от стоимости каждого реализованного билета будут направляться в республиканский бюджет в размере 100%.

Проект закона направлен на консолидацию бюджетных средств для финансового обеспечения бюджетной системы РА, укрепления финансовой стабильности, а также недопущения сокращения государственных доходов.