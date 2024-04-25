 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ В РИЦИНСКИЙ ПАРК И НОВОАФОНСКУЮ ПЕЩЕРУ БУДУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

Новости Четверг, 25 апреля 2024 18:12
Оцените материал
(0 голосов)
ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ В РИЦИНСКИЙ ПАРК И НОВОАФОНСКУЮ ПЕЩЕРУ БУДУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Депутаты приняли в окончательном чтении проект закона «Об установлении отчислений в республиканский бюджет от деятельности Рицинского реликтового национального парка и РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г. Ш. Смыр»

Проект закона предусматривает отчисление части доходов в размере 250 рублей, полученных от реализации билетов в Рицинский парк (за исключением билетов детям от 8 до 12 лет) и Новоафонскую пещеру (за исключением льготных билетов), в республиканский бюджет. Отчисления от стоимости каждого реализованного билета будут направляться в республиканский бюджет в размере 100%.

Проект закона направлен на консолидацию бюджетных средств для финансового обеспечения бюджетной системы РА, укрепления финансовой стабильности, а также недопущения сокращения государственных доходов.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 25 апреля 2024 18:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПАРЛАМЕНТ УЖЕСТОЧИЛ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПСТРОИТЕЛЬСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.