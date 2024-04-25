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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ УЖЕСТОЧИЛ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПСТРОИТЕЛЬСТВА

Новости Четверг, 25 апреля 2024 18:14
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ПАРЛАМЕНТ УЖЕСТОЧИЛ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПСТРОИТЕЛЬСТВА

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента внесли изменения в статью 147 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях». Предлагаемое изменение направлено на усиление административной ответственности за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию.

В настоящее время административная ответственность за строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капстроительства без разрешения, если таковое требуется, влечет наложение штрафа на граждан в размере от 80 до 100 минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от100 до 150 МРОТ; на юридических лиц – от 150 до 200 МРОТ или административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток.

Эксплуатация объекта капстроительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 до 50 МРОТ, на должностных лиц – от 50 до 80 МРОТ; на юридических лиц – от 80 до 100 МРОТ.

Данный перечень санкций по мнению разработчиков законопроекта, не способствует противодействию нарушениям в области строительства и архитектуры.

Проект закона значительно увеличивает санкции за указанное административное правонарушение. Данные санкции должны сократить число административных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию.

Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике  Даут Хутаба отметил, что санкции серьезно увеличиваются и достигают до 10 тысяч МРОТ, что составляет 60 тысяч рублей.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 25 апреля 2024 18:20

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