ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ АБХАЗИИ В НИКАРАГУА
Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария проинформировал премьер-министра Александра Анкваба о текущей работе абхазского дипломатического ведомства в Никарагуа по расширению межгосударственных отношений и перспективах их наращивания.
Глава абхазской дипмиссии отметил, что у посольства налажено эффективное взаимодействие с правительственными структурами, установлены дружественные контакты со многими организациями и учреждениями.
Инар Ладария рассказал о планах посольства, предстоящих в 2024 году рабочих встречах, в том числе с бизнес-структурами
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