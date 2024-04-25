ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ АБХАЗИИ В НИКАРАГУА

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария проинформировал премьер-министра Александра Анкваба о текущей работе абхазского дипломатического ведомства в Никарагуа по расширению межгосударственных отношений и перспективах их наращивания.

Глава абхазской дипмиссии отметил, что у посольства налажено эффективное взаимодействие с правительственными структурами, установлены дружественные контакты со многими организациями и учреждениями.

Инар Ладария рассказал о планах посольства, предстоящих в 2024 году рабочих встречах, в том числе с бизнес-структурами