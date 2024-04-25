ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Кабинете Министров состоялось очередное заседание абхазской части рабочей группы по реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской федерацией под председательством премьер-министра Александра Анкваб.
Заседание было посвящено обсуждению текущего статуса реализации Программы и сроков исполнения возложенных на органы исполнительной власти обязательств по разработке нормативно-правовых актов. Особое внимание было уделено вопросам разработки проектов в сферах здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и таможенного права.
В ходе заседания было отмечено, что с 2021 по 2023 годы было исполнено 27 мероприятий Программы.
Премьер-министр поручил участникам заседания ускорить работу по обозначенным вопросам и обратил внимание на необходимость соблюдения сроков согласования проектов.
Об этом сообщает сайт Минэкономики.
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