ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Кабинете Министров состоялось очередное заседание абхазской части рабочей группы по реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской федерацией под председательством премьер-министра Александра Анкваб.

Заседание было посвящено обсуждению текущего статуса реализации Программы и сроков исполнения возложенных на органы исполнительной власти обязательств по разработке нормативно-правовых актов. Особое внимание было уделено вопросам разработки проектов в сферах здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и таможенного права.

В ходе заседания было отмечено, что с 2021 по 2023 годы было исполнено 27 мероприятий Программы.

Премьер-министр поручил участникам заседания ускорить работу по обозначенным вопросам и обратил внимание на необходимость соблюдения сроков согласования проектов.

Об этом сообщает сайт Минэкономики.