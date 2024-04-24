В МВД АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ДЛЯ РАБОТЫ С ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМОЙ

Сухум. 24 апреля 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел встречу с заместителем председателя Общественного совета при Управлении Федеральной службы исполнения наказания России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Яном Волковым. Во встрече приняли участие секретарь Общественного совета УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрей Кушнеревич, директор благотворительного фонда «Рука помощи» в Абхазии Вячеслав Филиппов, начальник ИВС МВД Абхазии Дато Жиба.

На встрече обсуждались условия содержания заключенных и их последующей социальной адаптации. Немаловажный вопрос воспитательного характера, который озвучили участники встречи, касается социальной поддержке малолетним детям людей, отбывающих сроки наказания в местах лишения свободы.

Как отметил Роберт Киут, сегодня в правоохранительной системе особую роль играют общественные советы и в России, в частности, многие годы работает Общественный совет при ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области под председательством Александра Яковлевича Розенбаума.

Ян Волков рассказал об опыте работы и практике работы совета.

Директор БФ «Рука помощи» поблагодарил Роберта Киут за поддержку предложения о создании Общественного совета при Управлении исполнения наказания МВД для целевой работы с пенитенциарной системой.

Российские коллеги посетили изолятор временного содержания Министерства внутренних дел, ознакомились с условиями содержания подозреваемых и обвиняемых, в частности, лиц женского пола, которые в силу специфики пенитенциарной системы МВД отбывают сроки лишения свободы в женском секторе здания ИВС МВД, где имеют возможность реализовать трудовые навыки в швейной мастерской, организованной при содействии благотворительного фонда «Рука помощи».

Об этом сообщает сайт МВД.