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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЙ ТЕАТР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Новости Среда, 24 апреля 2024 15:35
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АБХАЗСКИЙ ТЕАТР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Сухум. 24 апреля 2024. Абхазия-Информ. В год 450-летия основания города Уфы в столице Башкортостана с 16 по 23 мая 2024 года пройдет VIII Международный фестиваль национальных театров «Туганлык» – театральный праздник с энергией созидания, единения и добра. Абхазский государственный драматический театр имени С.Я.Чанба примет участие в Международном фестивале.

21 мая на сцене Башкирского академического театра имени Мажита Гафури Абхазский театр представит башкирскому зрителю спектакль «Ловелас» В.Семеновского по мотивам романа Ф.Достоевского «Бедные люди».

«ТУГАНЛЫК» был организован в 1991 году по инициативе Министерства культуры Республики Башкортостан в городе Уфе как яркий и зрелищный праздник сценического искусства республик и стран тюркского мира, сохраняющих высокую театральную культуру, дружбу и добрососедские отношения, основанные на исторической и культурно-языковой общности.

В 2024 году Фестиваль впервые пройдет под названием «национальных театров», ранее он назывался «фестивалем тюркоязычных театров», теперь его формат расширяется.

В афише Фестиваля – 14 спектаклей, два из них – внеконкурсные: спектакли Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури и Псковского театра драмы им. А.С.Пушкина (филиал Национального драматического театра России - Александринского театра), который приглашен на Фестиваль в качестве Специального гостя.

В конкурсной программе – спектакли театральных коллективов из Татарстана, Казахстана, Кыргызстана, Северной Осетии - Алании, Чувашии, Калмыкии, Абхазии, Тувы, Дагестана, Марий Эл.

В рамках Фестиваля предусмотрена образовательная программа от Национального драматического театра России (Александринского театра) при содействии Ассоциации национальных театров России. А также ежевечерние актерские клубы, экскурсии по достопримечательностям Уфы, встречи с известными театральными деятелями.

Спектакли пройдут на сценах Башдрамтеатра им.М.Гафури, Уфимского государственного татарского театра «Нур», Национального молодежного театра РБ им.М.Карима. Откроет «Туганлык» спектакль Башкирского академического театра драмы им. М.Гафури «Красный паша» (Н. Асанбаев, реж. А. Абушахманов).

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 24 апреля 2024 15:39

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