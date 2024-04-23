СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДГОТОВКЕ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Накануне глава Администрации Сухума издал распоряжение по подготовке и проведению курортного сезона 2024 года, по которому утвержден план мероприятий. Беслан Эшба подчеркнул, что «всем службам следует строго выполнять предписания, чистота и порядок – приоритет на самом высоком уровне».

«Считайте, что гости приехали к вам в дом. Если в доме будет грязно, неприятные ощущения. Город должен быть чистый, никаких лишних порослей не должно быть нигде. Мусор не должен валяться на наших улицах, тротуарах, особенно это касается стихийных свалок. Управлению городским хозяйством поручаю выявить места, где образовываются стихийные свалки, и установить камеры видеонаблюдения, срок – до конца мая», – отметил Беслан Эшба.

Активная фаза курортного сезона в Сухуме с 1 июня по 30 сентября. И чтобы туристам было комфортно находиться в столице Абхазии, на совещании обсуждали самый широкий спектр вопросов – от здравоохранения до передвижения по городу. Так, общественный транспорт переходит на летний график работы. Автобусы и троллейбусы будут курсировать до 22 часов.

Управлению здравоохранения поручено загодя запастись медикаментами и укомплектовать медучреждения врачами.

Беслан Эшба подчеркнул, что начальники управ микрорайонов столицы наряду с руководителями коммунальных и санитарных служб Администрации несут персональную ответственность за санитарное содержание и состояние уборки на вверенных территориях.

«Призываю заботливо отнестись к своим районам», – сказал мэр.

Беслан Эшба обратил внимание на то, что после проведения службами плановых или аварийных работ на улицах города, за собой должны оставлять чистые территории.

Обрезку платанов по улице Воронова отложили до осени, хотя работы были начаты по согласованию с экологами. Непосредственно сами жители приветствовали обрезку растений, но неодобрение прогуливающихся граждан вызвали отсутствие тени в жаркий летний сезон и внешний вид стволов.

Контроль за выполнением распоряжения о мероприятиях по подготовке и проведению курортного сезона возложен на заместителя главы Администрации Автандила Сурманидзе.