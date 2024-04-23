 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДГОТОВКЕ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Новости Вторник, 23 апреля 2024 23:24
Оцените материал
(0 голосов)
СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДГОТОВКЕ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба провел совещание, посвященное подготовке к летнему курортному сезону. В совещании участвовали руководители департаментов, отделов и управлений администрации, начальники управ районов столицы.

Накануне глава Администрации Сухума издал распоряжение по подготовке и проведению курортного сезона 2024 года, по которому утвержден план мероприятий. Беслан Эшба подчеркнул, что «всем службам следует строго выполнять предписания, чистота и порядок – приоритет на самом высоком уровне».

«Считайте, что гости приехали к вам в дом. Если в доме будет грязно, неприятные ощущения. Город должен быть чистый, никаких лишних порослей не должно быть нигде. Мусор не должен валяться на наших улицах, тротуарах, особенно это касается стихийных свалок. Управлению городским хозяйством поручаю выявить места, где образовываются стихийные свалки, и установить камеры видеонаблюдения, срок – до конца мая», – отметил Беслан Эшба.

Активная фаза курортного сезона в Сухуме с 1 июня по 30 сентября. И чтобы туристам было комфортно находиться в столице Абхазии, на совещании обсуждали самый широкий спектр вопросов – от здравоохранения до передвижения по городу. Так, общественный транспорт переходит на летний график работы. Автобусы и троллейбусы будут курсировать до 22 часов.

Управлению здравоохранения поручено загодя запастись медикаментами и укомплектовать медучреждения врачами.

Беслан Эшба подчеркнул, что начальники управ микрорайонов столицы наряду с руководителями коммунальных и санитарных служб Администрации несут персональную ответственность за санитарное содержание и состояние уборки на вверенных территориях.

«Призываю заботливо отнестись к своим районам», – сказал мэр.

Беслан Эшба обратил внимание на то, что после проведения службами плановых или аварийных работ на улицах города, за собой должны оставлять чистые территории.

Обрезку платанов по улице Воронова отложили до осени, хотя работы были начаты по согласованию с экологами. Непосредственно сами жители приветствовали обрезку растений, но неодобрение прогуливающихся граждан вызвали отсутствие тени в жаркий летний сезон и внешний вид стволов.

Контроль за выполнением распоряжения о мероприятиях по подготовке и проведению курортного сезона возложен на заместителя главы Администрации Автандила Сурманидзе.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 23 апреля 2024 23:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ В АГУ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ.
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.