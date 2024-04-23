ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ В АГУ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ.
Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. С 10 по 12 мая 2024 г. Абхазский государственный университет проведет олимпиаду школьников «Путь к вершинам!» сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.
Основными целями Олимпиады являются: развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи; популяризация научных знаний; создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников; оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе образовательных траекторий.
Победители олимпиады будут зачислены в университет без вступительных испытаний на бюджетной основе.
Подробнее о графике проведения и профильных предметах олимпиады - на официальном сайте АГУ.
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