ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ В АГУ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ.

Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. С 10 по 12 мая 2024 г. Абхазский государственный университет проведет олимпиаду школьников «Путь к вершинам!» сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.

Основными целями Олимпиады являются: развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи; популяризация научных знаний; создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников; оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе образовательных траекторий.

Победители олимпиады будут зачислены в университет без вступительных испытаний на бюджетной основе.

Подробнее о графике проведения и профильных предметах олимпиады - на официальном сайте АГУ.