ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСЕЯ ДВИНЯНИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сухум. 5 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Алексею Двинянину по случаю его дня рождения.
Валерий Бганба пожелал Двинянину профессиональных и личных успехов, активной плодотворной работы и выразил уверенность в укреплении и развитии двусторонних отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией посредством энергии, энтузиазма и профессиональных качеств Алексея Аркадьевича.
Об этом сообщает сайт КМ РА.
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