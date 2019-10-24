ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСЕЯ ДВИНЯНИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 5 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Алексею Двинянину по случаю его дня рождения.

Валерий Бганба пожелал Двинянину профессиональных и личных успехов, активной плодотворной работы и выразил уверенность в укреплении и развитии двусторонних отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией посредством энергии, энтузиазма и профессиональных качеств Алексея Аркадьевича.

Об этом сообщает сайт КМ РА.