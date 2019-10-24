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Абхазия Информ

САНЭПИДЕМСЛУЖБЕ ПРЕДПИСАНО ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Четверг, 05 марта 2020 13:52
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САНЭПИДЕМСЛУЖБЕ ПРЕДПИСАНО ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 5 марта 2020. Абхазия-Информ. В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения в Абхазии новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-министр здравоохранения Тамаз Цахнакия подписал приказ в отношении санитарно-эпидемиологической службы.

Государственной Санитарно-эпидемиологической службе  поручено: 

  1. Обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2).
  • С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные мероприятия. Ограничить проведение массовых мероприятий. Запретить проведение организованных мероприятий в помещениях с участием детей.
  • Усилить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Республики Абхазия, проводить опрос граждан Абхазии с выяснением стран от куда прибыли граждане, вручать памятки по профилактике коронавирусной инфекции (Covid-19) и правилам обращения в ЛПУ при проявлении симптоматики схожей с коронавирусной инфекцией.
  • Обеспечить работу «горячей линии» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации.
  • Рекомендовать гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на «горячую линию». При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту жительства с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для своевременного обследования контактных лиц (родственников) и проведения противоэпидемических меро-приятий.
  • Организовать медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней всех граждан Республики Абхазия, прибывающих из стран имеющих неблагополучную ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией, по месту их пребывания. При появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (SARS-CoV-2), обеспечить их немедленную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных.
  • Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, особое внимание обращать на лиц с внебольничными пневмониями.
  • Уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
  • Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбору биологического материала от больных для исследований на новую коронавирусную инфекцию (SARS-CoV-).
  • Провести корректировку схем перепрофилирования медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для госпитализации лиц, больных внебольничными пневмониями, предусмотрев создание условий их изолированного пребывания в стационарных условиях специально для данного контингента больных.
  • Отработать маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных.
  • Провести расчеты и обратиться в адрес Международных организаций, проводящих свою деятельность на территории Республики Абхазия, по оказанию гуманитарной помощи медицинским организациям Абхазии в обеспечении противовирусными препаратами, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.
  • Государственной санитарно-эпидемиологической службе Республики Абхазия при каждом установленном случае Covid-19 или при получении достоверной эпидемиологической информации на подозрение по заболеванию новой коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2) проводить незамедлительное проведение регламентированного комплекса противоэпидемических мероприятий.
  • Проводить тщательный сбор медицинскимиработниками эпидемио-логического анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками респираторной инфекции, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (Covid-19).
  • Принять меры по организации регулярных занятий с медицинскими работниками по вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции (Covid-19), в том числе по проведению разъяснительной работы с населением.
  • Активизировать разъяснительную работу с населением о профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.
  • Государственной санитарно-эпидемиологической службе Республики Абхазия обеспечить направление всех положительных и сомнительных результатов для подтверждения в Референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями (тяжёлый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром и другими), функционирующий на базе Федерального бюджетного учреждения науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора или ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора.
  • Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    • Контроль за выполнением настоящего приказа министр Тамаз Цахнакия оставил за собой.

    Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 05 марта 2020 14:00

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