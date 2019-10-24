ЧЕТВЕРТЫЕ СУТКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОЛОДОВКА ОБЩЕСТВЕННЫХ АКТИВИСТОВ, ТРЕБУЮЩИХ РАТИФИКАЦИИ 20 СТАТЬИ КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Объявившие бессрочную голодовку 2 марта Асида Кортуа, Джансух Адлейба и Иван Ачба обращаются к Парламенту Абхазии ратифицировать 20 статью Конвенции ООН против коррупции и ввести в действие закон О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" до президентских выборов.

Участница голодовки Асида Кортуа сказала агентству «Абхазия-Информ» о том, что она и ее соратники не намерены прекращать акцию. С 3 марта свои подписи в поддержку антикоррупционных требований поставили уже более 500 человек. Среди них простые граждане, представители СМИ, представители гражданского общества. После завершения сбора подписей документ передадут в Парламент.

За эти дни к голодающим приходили и некоторые депутаты парламента, представители Общественной палаты Абхазии, просили прекратить голодовку, но участники протестной акции не намерены прекращать её, пока Парламент страны не обратит внимание на их требования и не примет соответствующий закон.

В поддержку акции пришли и поставили свои подписи кандидаты в президенты РА Леонид Дзапшба и Адгур Ардзинба. Сегодня свою подпись за ратифицикацию 20 статьи Конвенции ООН поставили вице-спикер парламента РА Левон Галустян и депутат Леонид Чамагуа.

Состояние участников акции пока удовлетворительное. 4 марта их посетила бригада «Скорой помощи» для уточнения состояния здоровья.

Инициативная групп граждан с 2012 года выступает за ратификацию Парламентом Абхазии 20 статьи Конвенции ООН против коррупции, декларирование доходов госчиновниками и конкурсный отбор на госслужбу.

Статья 20 Конвенции ООН против коррупции – «Незаконное обогащение», гласит: «При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

6 февраля 2020 г. парламент принял закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами". Однако в силу закон вступит 30 декабря 2020 года. К тому времени депутаты должны принять закон "О государственной службе".