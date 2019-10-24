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Абхазия Информ

ЛЕОНИД ДЗАПШБА ВЫСТУПАЕТ ЗА СНЯТИЕ ПРОБЛЕМЫ С ТРАКТОВКОЙ ЗАКОНА О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Новости Четверг, 05 марта 2020 15:58
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ЛЕОНИД ДЗАПШБА ВЫСТУПАЕТ ЗА СНЯТИЕ ПРОБЛЕМЫ С ТРАКТОВКОЙ ЗАКОНА О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сухум. 5 марта 2020. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты РА Леонид Дзапшба выступил с обращением к спикеру парламента Валерию Кварчия.

«На сегодняшний день в стране складывается взрывоопасная ситуация, связанная с выборами Президента Республики Абхазия. Одним из детонаторов данной ситуации является несовершенство статей 19 и 20 Закона «О выборах Президента Республики Абхазия», что напрямую связано с бездействием Парламента», - отмечается в Обращении.

Обеспокоенность кандидата в президенты вызывает и то обстоятельство, что Парламент безразлично наблюдает за тем, как в течение нескольких дней на Площади Свободы в Сухуме «проходит беспрецедентная в новейшей истории Абхазии акция – бессрочная голодовка группы наших сограждан», требующих принятия 20-ой статьи Конвенции ООН против коррупции. И это при том, что «у участников этой акции с каждым днем ухудшается здоровье, что в итоге может привести к трагическим последствиям».

Леонид Дзапшба обращается к депутатам Парламента «в срочном порядке снять проблему с трактовкой Закона «О выборах Президента Республики Абхазия», а также, не откладывая, ввести в действие антикоррупционное законодательство, оказать всестороннюю помощь голодающим участникам акции и принести извинения им и их семьям».

В случае иного решения данного вопроса, по словам Дзапшба, вся ответственность за жизнь и здоровье сограждан, участвующих в акции протеста, ляжет на депутатов парламента.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 05 марта 2020 16:14

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