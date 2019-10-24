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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

Новости Четверг, 05 марта 2020 16:18
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Сухум. 5 марта 2020. Абхазия-Информ.    «Общее состояние пациента (Бжания А.Г. - ред. АИ) оценивается как удовлетворительное. Показатели гемодинамики стабильны. Отмечается положительная динамика. Пациенту проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Соответствующую лекарственную терапию получает».

Такую информацию прислал Минздрав РФ 5 марта в ответ на официальный запрос министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии о состоянии здоровья кандидата в Президенты РА Аслана Бжания.

Кандидат в президенты Аслан Бжания был госпитализирован в Сочи в понедельник 2 марта. Поскольку Бжания находился в тяжелом состоянии, он был введен в медикаментозную кому и в тот же день на вертолете санитарной авиации переправлен в Краснодар.

В настоящее время он проходит курс лечения в Краснодарской краевой больнице №1. По данных медиков,  у Бжания  двусторонняя полисегментарная пневмония.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 05 марта 2020 16:59

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