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Абхазия Информ

В МИД РФ ЖЕЛАЮТ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ АСЛАНУ БЖАНИЯ

Новости Четверг, 05 марта 2020 16:43
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В МИД РФ ЖЕЛАЮТ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ АСЛАНУ БЖАНИЯ

Сухум. 5 марта 2020. Абхазия-Информ. Департамента информации и печати МИД России выступил с комментарием по внутриполитической ситуации в Абхазии. «Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в  Абхазии, в том числе в контексте запланированных на 22 марта с.г. президентских выборов», - отмечается в комментарии МИД РФ.

МИД России призывает всех участников избирательных процессов «избегать ненужных эмоций и действовать в правовом поле, с соблюдением демократических процедур».

 «Россия заинтересована в стабильности и безопасности в дружественной Абхазии, остается приверженной укреплению многоплановых отношений, продолжает оказывать Республике масштабное содействие», - заявляет МИД России .

В связи с повторной болезнью кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании Департамент информации и печати МИД РФ сообщает, что «российские врачи в Краснодаре, куда был экстренно доставлен А.Г.Бжания, оказывают ему всю необходимую помощь».

«Желаем Аслану Георгиевичу скорейшего выздоровления. Официальные данные о причинах болезни А.Г.Бжании доведены до абхазских партнеров. Настроены и далее выстраивать двустороннее взаимодействие с Сухумом в спокойном и прагматичном ключе, в духе союзничества между нашими странами», - говорится в комментарии.

Кандидат в президенты Аслан Бжания был госпитализирован в Сочи в понедельник 2 марта. Поскольку Бжания находился в тяжелом состоянии, он был введен в медикаментозную кому и в тот же день на вертолете санитарной авиации переправлен в Краснодар.

В настоящее время он проходит курс лечения в Краснодарской краевой больнице №1. По данных медиков,  у Бжания  двусторонняя полисегментарная пневмония.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 05 марта 2020 16:52

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