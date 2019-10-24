В МИД РФ ЖЕЛАЮТ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ АСЛАНУ БЖАНИЯ

МИД России призывает всех участников избирательных процессов «избегать ненужных эмоций и действовать в правовом поле, с соблюдением демократических процедур».

Сухум. 5 марта 2020. Абхазия-Информ . Департамента информации и печати МИД России выступил с комментарием по внутриполитической ситуации в Абхазии. «Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии, в том числе в контексте запланированных на 22 марта с.г. президентских выборов», - отмечается в комментарии МИД РФ.

«Россия заинтересована в стабильности и безопасности в дружественной Абхазии, остается приверженной укреплению многоплановых отношений, продолжает оказывать Республике масштабное содействие», - заявляет МИД России .

В связи с повторной болезнью кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании Департамент информации и печати МИД РФ сообщает, что «российские врачи в Краснодаре, куда был экстренно доставлен А.Г.Бжания, оказывают ему всю необходимую помощь».

«Желаем Аслану Георгиевичу скорейшего выздоровления. Официальные данные о причинах болезни А.Г.Бжании доведены до абхазских партнеров. Настроены и далее выстраивать двустороннее взаимодействие с Сухумом в спокойном и прагматичном ключе, в духе союзничества между нашими странами», - говорится в комментарии.

Кандидат в президенты Аслан Бжания был госпитализирован в Сочи в понедельник 2 марта. Поскольку Бжания находился в тяжелом состоянии, он был введен в медикаментозную кому и в тот же день на вертолете санитарной авиации переправлен в Краснодар.

В настоящее время он проходит курс лечения в Краснодарской краевой больнице №1. По данных медиков, у Бжания двусторонняя полисегментарная пневмония.