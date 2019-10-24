БЖАНИЯ И АРДЗИНБА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ 9 МАРТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Как мы сообщали ранее, сегодня в г. Краснодаре состоялась встреча кандидатов в президенты Республики Абхазия А. Г. Бжания и А. А. Ардзинба. После этого с Асланом Бжания встретился и. о. секретаря Совета безопасности Республики Абхазия Б. К. Квициния, который сообщил нам, что состояние Бжания улучшается. Он также подтвердил, что Бжания и Ардзинба в ходе встречи договорились продолжить переговоры в понедельник, 9 марта, по телефону. В зависимости от состояния здоровья Аслана Бжания будет озвучено консолидированное мнение о возможном переносе даты голосования.

Сухум. 5 марта 2020. Абхазия-Информ. Штаб кандидата в президенты Аслана Бжания сделал заявление по поводу встречи Бжания с кандидатом в президенты Адгуром Ардзинба. В заявлении говорится:

По имеющейся у нас информации врачи ГБУЗ «Научно-исследовательский институт - краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаковского» министерства здравоохранения Краснодарского края под руководством главного врача клиники, академика РАН В.А. Порханова проводят необходимыее лечебно-диагностические мероприятия, оказывают всевозможное содействие в лечении А. Бжания.

Мы, соратники и друзья А. Бжания пользуясь возможностью, выражаем признательность российской стороне, министерству здравоохранения РФ, министерству здравоохранения Краснодарского края за принимаемые меры по его выздоровлению.

Сухум. 05.03.2020.

