 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
марта 04 2020

КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

На своей странице в Фейсбуке своими воспоминаниями о Сергее Багапше поделилась Виктория Думава. «Каждый период…
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА –ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ»
марта 04 2020
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА –ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ»
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ
февраля 24 2020
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ

В мире

КОГО И ПОЧЕМУ ЗАЩИЩАЕТ ТУРЦИЯ В СИРИЙСКОМ ИДЛИБЕ?
марта 04 2020

КОГО И ПОЧЕМУ ЗАЩИЩАЕТ ТУРЦИЯ В СИРИЙСКОМ ИДЛИБЕ?

Би-би-си. Русская служба. 3 марта 2020.  Дамаск и Москва объясняют наступление на "зону деэскалации" в Идлибе…
ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАСТ РОССИИ ДАННЫЕ О СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
марта 04 2020
ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАСТ РОССИИ ДАННЫЕ О СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
КОМПОЗИТОР, КОТОРОМУ ЖАЛЬ. ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ О ФРЕДЕРИКЕ ШОПЕНЕ
февраля 28 2020
КОМПОЗИТОР, КОТОРОМУ ЖАЛЬ. ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ О ФРЕДЕРИКЕ ШОПЕНЕ

Календарь событий

« Март 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЖАНИЯ И АРДЗИНБА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ 9 МАРТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Новости Четверг, 05 марта 2020 19:05
Оцените материал
(0 голосов)
БЖАНИЯ И АРДЗИНБА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ 9 МАРТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Сухум. 5 марта 2020. Абхазия-Информ. Штаб кандидата в президенты Аслана Бжания сделал заявление по поводу встречи Бжания с кандидатом в президенты Адгуром Ардзинба. В заявлении говорится:

Как  мы сообщали ранее, сегодня в г. Краснодаре состоялась встреча кандидатов в президенты Республики  Абхазия А. Г. Бжания и А. А.  Ардзинба. После этого с Асланом Бжания встретился  и. о. секретаря Совета безопасности Республики Абхазия Б. К. Квициния, который  сообщил нам, что состояние Бжания улучшается. Он также подтвердил, что Бжания и Ардзинба в ходе встречи договорились продолжить переговоры  в понедельник, 9 марта, по телефону. В зависимости от состояния здоровья Аслана Бжания  будет  озвучено консолидированное мнение о возможном  переносе даты голосования.

По имеющейся у нас  информации  врачи ГБУЗ «Научно-исследовательский институт - краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаковского»  министерства здравоохранения Краснодарского края под руководством главного врача клиники, академика РАН В.А. Порханова проводят необходимыее лечебно-диагностические мероприятия, оказывают всевозможное содействие в лечении А. Бжания.

Мы, соратники и друзья А. Бжания пользуясь возможностью, выражаем признательность российской стороне, министерству здравоохранения РФ, министерству здравоохранения Краснодарского края за принимаемые меры по его выздоровлению.

 Сухум. 05.03.2020.

Прочитано 65 раз Последнее изменение Пятница, 06 марта 2020 11:15

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В МИД РФ ЖЕЛАЮТ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ АСЛАНУ БЖАНИЯ МИД РА: НАЛАЖИВАНИЕ ДИАЛОГА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ ВОЗМОЖНО НА ОСНОВЕ ПОДПИСАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА О ГАРАНТИЯХ НЕПРИМЕНЕНИЯ ВОЕННОЙ СИЛЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.