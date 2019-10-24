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Абхазия Информ

МИД РА: НАЛАЖИВАНИЕ ДИАЛОГА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ ВОЗМОЖНО НА ОСНОВЕ ПОДПИСАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА О ГАРАНТИЯХ НЕПРИМЕНЕНИЯ ВОЕННОЙ СИЛЫ

Новости Пятница, 06 марта 2020 11:36
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МИД РА: НАЛАЖИВАНИЕ ДИАЛОГА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ ВОЗМОЖНО НА ОСНОВЕ ПОДПИСАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА О ГАРАНТИЯХ НЕПРИМЕНЕНИЯ ВОЕННОЙ СИЛЫ

Сухум. 6 марта 2020. Абхазия-Информ. «Единственно разумным и адекватным шагом для налаживания межгосударственного диалога между Абхазией и Грузией может быть подписание юридически обязывающего документа о гарантиях неприменения военной силы». Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии в связи с выступлением президент Грузии С. Зурабишвили с ежегодным докладом в парламенте. Форма же документа и формат встречи, в рамках которой может быть подписан подобный акт, должны быть предметом обсуждения заинтересованных сторон.

В своем выступления С. Зурабишвили затронула и тему так называемых «оккупированных территорий», назвав их «главным вызовом» для Грузии. Президент Грузии заявила, что правительство уже предприняло важные мирные шаги в связи с оккупированными территориями. «Помимо этих шагов мы должны подготовиться к реализации более основательной политики», - сказала С. Зурабишвили.

В этой связи министерство иностранных дел РА сочло необходимым отметить, что «в Республике Абхазия не знакомы с «важными мирными шагами», которые якобы осуществило правительство Грузии в отношении Республики Абхазия».

«Если под этими шагами подразумевается т.н. «шаг к лучшему будущему», то едва ли можно считать данную программу значимой инициативой для восстановления доверия и нормализации отношений», - заявляет МИД РА.

Что касается Российской Федерации, которую С. Зурабишвили считает препятствием для урегулирования, то внешнеполитическое ведомство Абхазии напоминает, что «именно Россия выступает в качестве союзника и стратегического партнера Абхазии, гаранта безопасности республики. В этом контексте Москва играет исключительно стабилизирующую роль, создавая необходимые условия для диалога и препятствуя нарастанию напряженности в регионе».

МИД РА призывает президента Грузии публично высказать аргументированную позицию в отношении предложения Республики Абхазия о подписании юридически обязывающего документа о гарантиях неприменения военной силы.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 06 марта 2020 12:11

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