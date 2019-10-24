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Абхазия Информ

ДЕВЯТЬ ПОЖАРОВ ПРОИЗОШЛИ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Пятница, 06 марта 2020 12:24
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ДЕВЯТЬ ПОЖАРОВ ПРОИЗОШЛИ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 6 марта 2020. Абхазия-Информ. «Девять пожаров произошли накануне в Очамчырском районе. Горели как приусадебные участки, так и участки окрестных лесов. Главная причина пожаров – неконтролируемый пал травы», - сообщает пресс-служба МЧС Абхазии на своей странице в соцсети Фейсбук.

Люди поджигают сухостой ради очистки своих приусадебных участков, что приводит к мгновенному распространению огня по территории, угрожая домам и постройкам, перекидывается на соседние участки. От огня страдают и леса.

Весь личный состав пожарно-спасательного отряда Очамчырского района был мобилизован на борьбу с пожарами. Работали 5 пожарных расчетов. Так, в селах Маркула, Араду, Члоу, Кындг спасатели и пожарные отстояли от огня пять домов и приусадебных построек. Тушение пожаров проходило и в окрестной лесополосе. Горели эвкалипты и хвойные насаждения. Последнее возгорание было ликвидировано в 23:00 5 марта.

МЧС Абхазии обращается с настоятельной просьбой к гражданам республики не допускать самостоятельных поджогов сухой травы и растений с целью очистки сельхозплощадей. В противном случае ситуация с пожарами может выйти из-под контроля и привести к непредсказуемым последствиям.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 06 марта 2020 12:58

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