ДЕВЯТЬ ПОЖАРОВ ПРОИЗОШЛИ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 6 марта 2020. Абхазия-Информ. « Девять пожаров произошли накануне в Очамчырском районе. Горели как приусадебные участки, так и участки окрестных лесов. Главная причина пожаров – неконтролируемый пал травы», - сообщает пресс-служба МЧС Абхазии на своей странице в соцсети Фейсбук. Люди поджигают сухостой ради очистки своих приусадебных участков, что приводит к мгновенному распространению огня по территории, угрожая домам и постройкам, перекидывается на соседние участки. От огня страдают и леса.