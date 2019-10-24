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Абхазия Информ

8 МАРТА НА НАБЕРЕЖНОЙ МАХАДЖИРОВ ОТКРОЕТСЯ ФОТОВЫСТАВКА

Новости Пятница, 06 марта 2020 12:50
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Сухум. 6 марта 2020. Абхазия-Информ. Комитет по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум поздравляет всех женщин с наступающим праздником и приглашает на фотовыставку "8 МАРТА!".

Выставка состоится в воскресенье, 8 марта, на Набережной Махаджиров, открытие – в 12:00.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 06 марта 2020 12:56

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