8 МАРТА НА НАБЕРЕЖНОЙ МАХАДЖИРОВ ОТКРОЕТСЯ ФОТОВЫСТАВКА
Новости Пятница, 06 марта 2020 12:50
Сухум. 6 марта 2020. Абхазия-Информ. Комитет по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум поздравляет всех женщин с наступающим праздником и приглашает на фотовыставку "8 МАРТА!".
Выставка состоится в воскресенье, 8 марта, на Набережной Махаджиров, открытие – в 12:00.
Последнее от
- ГОСКОМИМУЩЕСТВО ОБЪЯВИЛО КОНКУРС ПО ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА САНАТОРИЯ «ГАГРИПШ»
- ДЕВЯТЬ ПОЖАРОВ ПРОИЗОШЛИ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ
- МИД РА: НАЛАЖИВАНИЕ ДИАЛОГА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ ВОЗМОЖНО НА ОСНОВЕ ПОДПИСАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА О ГАРАНТИЯХ НЕПРИМЕНЕНИЯ ВОЕННОЙ СИЛЫ
- БЖАНИЯ И АРДЗИНБА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ 9 МАРТА ПО ТЕЛЕФОНУ
- В МИД РФ ЖЕЛАЮТ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ АСЛАНУ БЖАНИЯ