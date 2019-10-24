ПОД ТРЕБОВАНИЕМ О ПРИНЯТИИ 20-ОЙ СТАТЬИ КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ ПОДПИСАЛОСЬ БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Наряду с принятием 20-ой статьи Конвенции ООН участники акции и их сторонники требуют введения в действие закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" до президентских выборов. Принятый 6 февраля закон вступит в действие с 30 декабря 2020 года. К тому времени депутаты должны принять закон "О государственной службе".

Сухум. 6 марта 2020. Абхазия-Информ. Пятый день продолжается акция голодовки трех сторонников принятия Абхазией 20-ой статьи Конвенции ООН против коррупции. Участники акции собрали уже более пяти тысяч подписей в поддержку своих требований. В сборе подписей им помогают активисты из разных городов и районов республики.

Общественные активисты также выступают за конкурсный подбор кадров на госслужбу.

"Количество собранных подписей позволяет нам объявить вотум недоверия Парламенту и требовать его роспуска. У них есть выбор – принять закон. Собрано уже более пяти тысяч подписей. Мы все понимаем, что в данный момент делаем их (депутатов Парламента - ред.) работу. Бросили свою работу и сидим тут", - сказала на радио Sputnik участница протестной акции Асида Кортуа.

По словам Кортуа, она и ее коллеги - Джансух Адлейба и Иван Ачба настроены решительно и готовы не принимать пищу столько, сколько потребуется.

"Насколько я знаю, человек может обойтись без еды до сорока дней. Надеюсь, нам не дадут умереть. Мы не намерены прекращать эту акцию. Чем больше мы здесь находимся, тем больше убеждаемся, что делаем все правильно", - рассказала Кортуа.

Статья 20 Конвенции ООН против коррупции «Незаконное обогащение» гласит: «При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать».