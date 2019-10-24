СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ И СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОРУЧЕНО ВЕСТИ ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОДОВКИ

По поручению Министерства здравоохранения и социального обеспечения республиканская станция скорой помощи ведет постоянный мониторинг состояния здоровья троих сторонников принятия 20 статьи Конвенции ООН против коррупции - Ивана Ачба, Асиды Кортуа и Джансуха Адлейба, которые уже пятый день продолжают акцию голодовки на площади Свободы в Сухуме.

Выездная бригада Станция скорой помощи оказывает всю необходимую помощь участникам акции с первого дня её проведения. Медики отмечают, что состояние голодающих характеризуется на данный момент как удовлетворительное.

Д. Адлейба, И. Ачба и А. Кортуа начали акцию голодовки в понедельник 2 марта.

Наряду с принятием 20-ой статьи Конвенции ООН участники акции и их сторонники требуют введения в действие закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" до президентских выборов. Принятый 6 февраля закон вступит в действие с 30 декабря 2020 года. К тому времени депутаты должны принять закон "О государственной службе".