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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Пятница, 06 марта 2020 15:36
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Сухум. 6 марта 2020. Абхазия-Информ. В пятницу, 6 марта, состоялось первое заседание Межведомственного оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции. Вел заседание исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба.

Главный санитарный врач страны Людмила Скорик представила информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в мире:

«В настоящее время заражение коронавирусной инфекцией выявлено в 83 странах мира. Однако, по информации Роспотребнадзора, новые случаи появляется не так молниеносно, как в первый месяц. Сегодня официально подтверждённых и зарегистрированных случаев заражения инфекцией 98 113 человек. Прирост за сутки составил 2 738 человек или 2,9% случаев от общего числа всех заболевших в мире. В Китае прирост маленький – 145 человек, то есть 0,2 %. Китай справляется своими силами и заболевание начинает уменьшаться. Летальность также идёт на спад. До сих пор неблагополучная ситуация в Италии (из 3 858 случаев заражения 148 с летальным исходом). В Корее из 6 284 случаев 42 с летальным исходом, в Иране из 3 512случаев 108 с летальным исходом. В этих странах ситуация с данной инфекцией вышла из-под контроля. Поэтому те меры, которые принимает Республика Абхазия, защищая своё население на границах, оправданы», - сообщила Скорик.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия рассказал о консультациях с коллегами из России. Он также сообщил, что сотрудники лечебных учреждений ознакомлены с алгоритмами действий в случае подозрения у больного коронавирусной инфекции. Проведен инструктаж медперсонала согласно протоколу ведения инфицированных больных.

«Наши врачи должны быть обеспечены средствами защиты, дезинфицирующими средствами в полном объеме. То, что имеет Минздрав на данный период не предназначено для использования при карантинной инфекции. Именно поэтому мы ведём переговоры с российскими коллегами о возможности поставки гуманитарной помощи», - добавил Цахнакия.

По информации участников совещания, в настоящее время ситуация в Абхазии благополучна. Пока нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Медики внимательно следят за пациентами с пневмонией, проводят дополнительное изучение клинических данных пациента.

Разработан механизм доставки при подозрении на коронавирусную инфекцию биоматериала пациента для ПЦР (полимеразная цепная реакция) диагностики в Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт.

Собравшиеся обсудили итоги введения ограничительных мер пересечения государственных границ республики по рекам Ингур и Псоу; механизм проверки состояния здоровья в мобильных медицинских комплексах тех, кому въезд в страну не запрещен; работу горячих линий; работу по информированию граждан о мерах профилактики.

По словам Бганба, недостаток технического обеспечения для проведения вышеуказанных мероприятий должен быть устранён в ближайшие дни.

Завершая рабочее совещание штаба, Валерий Бганба предупредил представителей МВД о необходимости усиления работы участковых отделений милиции, поручил штабу рекомендовать организациям не проводить массовые мероприятия и пр.

Бганба также отметил необходимость согласования с штабом общественных мероприятий, проводимых различными ведомствами в период усиленных мер по предотвращению проникновения в Абхазию коронавирусной инфекции.

В совещании участвовали главы министерств: здравоохранения и социального обеспечения, просвещения, иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям, сотрудники сферы здравоохранения и силовых структур. Кроме того, на совещании присутствовали и.о. руководителя Администрации Президента Дмитрий Шамба, и.о. секретаря Совета безопасности Беслан Квициния.

 

Прочитано 20 раз Последнее изменение Пятница, 06 марта 2020 17:06

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