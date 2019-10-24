МИНЗДРАВ ФОРМИРУЕТ РЕЗЕРВ ЛЕКАРСТВ И МЕДИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 6 марта 2020. Абхазия-Информ. Минздрав Абхазии формирует резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения лечебно-профилактических учреждений республики.

Как известно, правительство Российской Федерации постановлением от 2 марта «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации» до 1 июня 2020 года запретило экспорт масок, бинтов, ваты, марли и других защитных средств. Запрет не распространяется на вывоз медицинской продукции для международной гуманитарной помощи и личного пользования.

В этой связи, для мониторинга и резервирования лекарственных препаратов и медицинских изделий в министерстве здравоохранения и социального обеспечения РА состоялось совещание с руководителями аптечных организаций, занимающихся оптовыми продажами на территории Абхазии.