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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ ФОРМИРУЕТ РЕЗЕРВ ЛЕКАРСТВ И МЕДИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ

Новости Пятница, 06 марта 2020 17:15
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МИНЗДРАВ ФОРМИРУЕТ РЕЗЕРВ ЛЕКАРСТВ И МЕДИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 6 марта 2020. Абхазия-Информ. Минздрав Абхазии формирует резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения лечебно-профилактических учреждений республики.

Как известно, правительство Российской Федерации постановлением от 2 марта «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации» до 1 июня 2020 года запретило экспорт масок, бинтов, ваты, марли и других защитных средств. Запрет не распространяется на вывоз медицинской продукции для международной гуманитарной помощи и личного пользования.

В этой связи, для мониторинга и резервирования лекарственных препаратов и медицинских изделий в министерстве здравоохранения и социального обеспечения РА состоялось совещание с руководителями аптечных организаций, занимающихся оптовыми продажами на территории Абхазии.

По итогам работы совещания приняты следующие решения:

1. Предоставить информацию об остатках лекарственных препаратов и медицинских изделий, включённых в постановление и запрещённых к экспорту.

2. Создать резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения лечебно-профилактических учреждений республики.

3. Предоставить в кратчайшие сроки предложения о возможности поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий, включённых в перечень постановления РФ, из других стран.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 06 марта 2020 17:26

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