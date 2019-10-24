ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИНЯТЬ 20 СТАТЬЮ КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ И ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ ГОССЛУЖАЩИМИ

2 марта трое представителей инициативной группы, выступающей за ратификацию Абхазией 20 статьи Конвенции ООН против коррупции («Незаконное обогащение»), введение в действие до президентских выборов закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами", внесение в него поправок, предусматривающих расширение круга родственников госчиновников, заполняющих декларации, а также за конкурсный подбор кадров, начала акцию голодовки.

Сухум. 10 марта 2020. Абхазия-Информ . В понедельник, 9 марта, в Музее Боевой Славы им. В. Ардзинба состоялась встреча ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг., обеспокоенных развитием ситуации с гражданами Республики Абхазия, объявившими бессрочную голодовку.

7 марта к Джансуху Адлейба, Ивану Ачба и Асиде Кортуа присоединились еще Марина Агрба и Алина Ачба, а 8 марта - инвалид войны Бота Ажиба.

Ветераны войны возмущены тем, что «Парламент Абхазии сохраняет невозмутимость» и не торопится принять предложения общественных активистов.

«Признание незаконного обогащения должностными лицами уголовным преступлением – является потребностью времени. Жизнь наших граждан в опасности, с каждым днем ухудшается их здоровье. Ответственность за последствия целиком и полностью ложится на Парламент», - отмечается в принятом 9 марта обращении ветеранов войны к депутатам парламента.

Ветераны войны обращаются к спикеру Парламента Валерию Кварчия и ко всему депутатскому корпусу созвать 10 марта экстренное заседание сессии Парламента, принять изменения в закон РА "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами", внести в Уголовный кодекс РА статью "Незаконное обогащение должностных лиц" и ввести в действие эти изменения со дня их принятия.

В случае непринятия поправок, ветераны оставляют за собой право обратиться к народу Абхазии.

*** 6 февраля 2020 г. парламент принял закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами". Однако в силу закон вступит 30 декабря 2020 года. К тому времени депутаты должны принять закон "О государственной службе".

Статья 20 Конвенции ООН против коррупции – «Незаконное обогащение», гласит: «При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать».