МИД РА ПОРУЧЕНО РАЗРАБОТАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Валерий Бганба отметил, что не только отдельные статьи, а в целом весь международно-правовой документ против коррупции нацелен на развитие демократических институтов и этических ценностей, справедливости, способствует устойчивому развитию и правопорядку в стране, присоединившейся к Конвенции.

Сухум. 10 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание по вопросам присоединения Абхазии к Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он отметил важность статьи об ответственности юридических лиц, статьи по предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе, статьи о честности и неподкупности судей, работников судебных органов, органов прокуратуры, статей, регулирующих участие гражданского общества, неправительственных организаций в предупреждении коррупции и борьбе с ней.

«Закон «О международных договорах Республики Абхазия» предусматривает возможность и регламентирует порядок одностороннего присоединения к международным соглашениям, конвенциям и другим аналогичным документам», – отметил в ходе встречи министр иностранных дел Даур Кове.

Валерий Бганба поручил главе министерства иностранных дел разработать законопроект о присоединении Республики Абхазия к Конвенции ООН против коррупции.

«С целью содействия принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней, руководствуясь статьей 22 закона «О международных договорах Республики Абхазия», прошу Вас представить в установленном порядке предложение в форме соответствующего проекта закона о присоединении Республики Абхазия к Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года для внесения на рассмотрение в Парламент Республики Абхазия», – сказал Валерий Бганба Дауру Кове.

В ближайшее время разработанный ведомством закон будет направлен исполняющим обязанности Президента в Парламент республики.