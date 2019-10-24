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Абхазия Информ

18 МАРТА В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД СОЦИАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ «БУДУЩЕЕ АБХАЗИИ»

Новости Вторник, 10 марта 2020 13:54
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18 МАРТА В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД СОЦИАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ «БУДУЩЕЕ АБХАЗИИ»

Сухум. 10 марта 2020. Абхазия-Информ. 18 марта в Сухуме состоится съезд молодежи, экспертов, общественных и государственных деятелей, по итогам которого будет учреждена социальная платформа «Будущее Абхазии». Новое движение будет заниматься содействием в решении социальных проблем молодежи. На съезде также будет представлен новый состав участников благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии».

В связи с предстоящим съездом представители общественности приняли обращение к народу Абхазии, которое подписали и представители молодежи во всех районах и городах Абхазии.

 ***

«МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ АБХАЗИИ!»

Обращение представителей молодежных организаций и научного сообщества, журналистов и государственных деятелей                    

Мы – соотечественники, которым небезразлична судьба нашей Родины Абхазии, представители научного сообщества и молодежных организаций, журналисты и государственные деятели констатируем, что одной из ключевых проблем нашей экономики и общества является низкий уровень занятости молодежи и населения в целом. Нашей молодежи необходимы социальные лифты, которые позволят молодым, честным и компетентным управленцам получить шанс проявить свои таланты на государственном уровне.

В связи с этим поддерживаем идею по созданию социальной платформы «Будущее Абхазии». Цель платформы заключается в выявлении и поддержке талантливой молодежи, обновлении государственного аппарата за счет ответственных представителей молодого поколения. Деятельность платформы будет сводиться к координации трех ключевых направлений:

1. Ежегодное проведение конкурса молодых управленцев «Гордость Абхазии» (участвуют выпускники ВУЗов до 35 лет);

2. Создание школы молодых предпринимателей на базе АГУ (лекции известных российских и международных бизнесменов);

3. Организация системы стажировок в Москве для нашей талантливой молодежи (стажировки в федеральных органах исполнительной и законодательной власти).

Выражаем надежду на то, что новое десятилетие принесет нашему народу импульсы для динамичного развития, которые будут выражаться в появлении целой когорты молодых талантливых людей. Уверены в том, что молодежь Абхазии может и будет приносить максимальную пользу своему Отечеству. Пришло время действовать!

  1. Акаба Нателла Нуриевна
  2. Дамениа Олег Несторович
  3. Гварамия Алеко Алексеевич
  4. Джинджолия Сократ Рачевич
  5. Инал-ипа Арда Шалвовна
  6. Кварчелия Лиана Владимировна
  7. Хашиг Инал Николаевич
  8. Делба Владимир Валерьевич
  9. Чирикба Вячеслав Андреевич
  10. Гамисония Эмма Алексеевна
  11. Сакания Гунда Валентиновна
  12. Лагулаа Анатолий Янкович
  13. Тужба Генрих Нодариевич
  14. Хашба Милана Эдуардовна
  15. Чакрян Артур Сетракович
  16. Лакоя Амра Сасрыквовна
  17. Пачулия Тимур Анатолиевич
  18. Макоев Алан Владимирович
  19. Цуцура Валентина Мироновна
  20. Аршба Тея Темуровна
  21. Берзения Тамила Вахтанговна
  22. Зантария Станислав Семенович
  23. Багателия Азамат Геннадиевич
Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 10 марта 2020 13:58

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