18 МАРТА В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД СОЦИАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ «БУДУЩЕЕ АБХАЗИИ»
Сухум. 10 марта 2020. Абхазия-Информ. 18 марта в Сухуме состоится съезд молодежи, экспертов, общественных и государственных деятелей, по итогам которого будет учреждена социальная платформа «Будущее Абхазии». Новое движение будет заниматься содействием в решении социальных проблем молодежи. На съезде также будет представлен новый состав участников благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии».
В связи с предстоящим съездом представители общественности приняли обращение к народу Абхазии, которое подписали и представители молодежи во всех районах и городах Абхазии.
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«МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ АБХАЗИИ!»
Обращение представителей молодежных организаций и научного сообщества, журналистов и государственных деятелей
Мы – соотечественники, которым небезразлична судьба нашей Родины Абхазии, представители научного сообщества и молодежных организаций, журналисты и государственные деятели констатируем, что одной из ключевых проблем нашей экономики и общества является низкий уровень занятости молодежи и населения в целом. Нашей молодежи необходимы социальные лифты, которые позволят молодым, честным и компетентным управленцам получить шанс проявить свои таланты на государственном уровне.
В связи с этим поддерживаем идею по созданию социальной платформы «Будущее Абхазии». Цель платформы заключается в выявлении и поддержке талантливой молодежи, обновлении государственного аппарата за счет ответственных представителей молодого поколения. Деятельность платформы будет сводиться к координации трех ключевых направлений:
1. Ежегодное проведение конкурса молодых управленцев «Гордость Абхазии» (участвуют выпускники ВУЗов до 35 лет);
2. Создание школы молодых предпринимателей на базе АГУ (лекции известных российских и международных бизнесменов);
3. Организация системы стажировок в Москве для нашей талантливой молодежи (стажировки в федеральных органах исполнительной и законодательной власти).
Выражаем надежду на то, что новое десятилетие принесет нашему народу импульсы для динамичного развития, которые будут выражаться в появлении целой когорты молодых талантливых людей. Уверены в том, что молодежь Абхазии может и будет приносить максимальную пользу своему Отечеству. Пришло время действовать!
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