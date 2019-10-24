ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПОДДЕРЖИВАЕТ ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ГОЛОДОВКИ

Общественная палата обратилась к кандидатам в вице-президенты и предвыборным штабам кандидатов избегать противозаконных методов в предвыборной агитации и гарантировать общественную стабильность после выборов главы государства 22 марта.

Сухум. 10 марта Абхазия-Информ. Общественная палата Абхазии обеспокоена возможным обострением ситуации в связи предстоящими с выборами президента. Беспокойство членов ОП вызывает и длящаяся девятый день бессрочной голодовка активистов инициативной группы, выступающей за принятие 20-ой статьи Конвенции ООН против коррупции. В связи с этим в Палату были приглашены кандидаты в вице-президенты РА Бадра Гунба, Арда Ашуба и Виктор Хашба.

Секретарь ОП Гули Кичба сообщила, что на этот раз Палата не будет предлагать кандидатам в президенты подписывать совместное соглашение о недопустимости применения противоправных действий во время избирательной кампании.

Она обратилась к избирательным штабам кандидатов в президенты «во время выборов и после них постараться не доводить ситуацию в обществе до противоправных действий своих сторонников». Она также подчеркнула недопустимость травли кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты в социальных сетях.

Заместитель секретаря ОП Виталий Смыр напомнил о том, что члены Палаты обращались к участникам акции голодовки переместиться с площади в здание Общественной палаты, предлагали использовать площадку ОП для проведения встреч и переговоров с парламентариями. Однако протестующие категорически отказались перемещаться в другое место и прекращать голодовку до удовлетворения их требований.

Общественная палата 3 марта направила обращение в Парламент с предложением рассмотреть и принять предложения участников акции голодовки.

«Люди, которые участвуют в акции голодовки, это наши люди, и мы не можем не прислушиваться к их мнению. Следует иметь ввиду и непоправимые последствия столь длительной голодовки для их здоровья. Нам известно, что более 20 депутатов поддерживают требования голодающих, но не понимаем, почему рассмотрение этого предложения так и не было вынесено на заседание сессии, Мы вновь обращаемся к парламенту рассмотреть предложения протестующих», - сказал Виталий Смыр.

Кандидат в вице-президенты РА Бадра Гунба поблагодарил ОП РА за приглашение и заявил о том, что все, что происходит - показатель ситуации в стране. Он поддерживает протестующих, но не намерен ради пиара, подписывать на площади документ в поддержку 20-ой статьи. Вместе с тем, Бадра Гунба считает, что никто не имеет права не реагировать на эту акцию. Он также обеспокоен состоянием здоровья участников акции, которые по его словам, «пошли на такую крайнюю меру не ради личных интересов, а ради интересов общества».

Что касается увязки вступления в действие принятого 6 февраля 2020 г. закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" (30 декабря 2020 года - ред. АИ) с принятием закона "О государственной службе", Гунба считает, что нынешняя политическая ситуация в стране никак не мешает депутатам парламента рассмотреть и принять этот столь необходимый стране закон.

Обеспокоенность состоянием здоровья голодающих выразил и кандидат в вице-президенты Арда Ашуба. Он подчеркнул, что депутаты парламента обязаны рассмотреть инициативы участников акции, что, в свою очередь, повлияет на снижение напряженности в обществе.

«Мы против противоправных действий и грязных технологий во время предвыборного периода. Нам чуждо все, что противоречит кодексу чести «Апсуара». Мы неприемлем технологии, унижающие человеческое достоинство», - сказал Ашуба.

По его словам, президентство – не должно самоцелью. Главная цель – это объединение общества во благо будущего страны и народа», - отметил Арда Ашуба.

Кандидат в вице-президенты выступает против графы «против всех» в избирательном бюллетене. По его словам, противоречия, имеющиеся в законе о выборах президента, никак не способствуют стабилизации ситуации. Он обратился к членам ОП поддержать его и просить парламент рассмотреть и принять необходимые поправки в закон о выборах президента.

Член ОП РА, ветеран войны Людмила Тарба и Герой Абхазии Вианор Ашба (представлявший предвыборный штаб Леонида Дзапшба) заявили о том, что обеспокоены состоянием здоровья голодающих, и в случае отказа депутатов принять 20-ую статью Конвенции ООН против коррупции, намерены созвать народ и прийти к парламенту.

«Безусловно, то, что люди голодают на площади - это признак того, что люди теряют терпение, и это мы все должны хорошо все осознавать. Люди пошли голодать потому, что поведение чиновников, которые используют государственный аппарат для личного обогащения, уже вышло за все рамки», - сказала член ОП Надежда Венедиктова.

Она поддерживает требования участников акции, пр этом предостерегает общество от чрезмерной надежды на то, что «если мы примем закон, то чиновники перестанут воровать».

«Мировая практика показала, что коррупция цветет в бедных, нищих странах. В развитых странах она гораздо меньше, потому что у людей есть несколько вариантов, как заработать законным путем. Могу привести простенький пример из нашей жизни. Мы создали Контрольную палату, возлагали на нее массу надежд. Контрольная палата проводит проверки и представляет в Парламент и Кабинет Министров свои материалы. Очень часто - это выводы о том, что допущены хищения. Хоть раз мы слышали о том, что Генпрокуратура, в которую также направляются результаты проверки Контрольной Палаты, провела серьезное расследование по материалам КП? Этого нет», - сказала она.

По словам Венедиктовой, «мы должны понимать, что развитие общества - это очень сложный и многоступенчатый процесс, и думать, что за один раз можно все сделать – неверно. Нельзя возлагать большие надежды на очень простые решения и не таким способом, чтобы люди рисковали своей жизнью! Нужно было организовать более мягкую компанию по сбору подписей. Не надо хоронить наше общество. Мы также переживаем за судьбу нашей страны».

Члены Общественной палаты, которая в целом поддерживает участников акции, заявили о своем намерении вновь обратиться к Парламенту с просьбой не усугублять обстановку и начать рассмотрение требований протестующих.

2 марта трое представителей инициативной группы, выступающей за ратификацию Абхазией 20 статьи Конвенции ООН против коррупции («Незаконное обогащение»), введение в действие до президентских выборов закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами", внесение в него поправок, предусматривающих расширение круга родственников госчиновников, заполняющих декларации, а также за конкурсный подбор кадров, начала акцию голодовки.