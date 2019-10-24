ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: ОТМАЛЧИВАНИЕ ПАРЛАМЕНТА ОБОСТРЯЕТ СИТУАЦИЮ
Сухум. 10 марта Абхазия-Информ. Общественная палата Абхазии вновь обратилась к спикеру Парламента Валерию Кварчия с просьбой незамедлительно отреагировать на акцию голодовки в поддержку ратификации 20-ой статьи Конвенции ООН против коррупции и введения в УК РА статьи «незаконное обогащение» в отношении должностных лиц РА.
«Нельзя просто отмалчиваться. Люди рискуют своим здоровьем ради общественного блага, и Вы должны или принять требуемый Закон, или объяснить обществу свою позицию, которая не дает вам принять его.
В документе отмечается, что «простое отмалчивание Парламента обостряет ситуацию, вызывает в обществе недоверие к нему и может спровоцировать народный взрыв, который приведет к срыву президентских выборов».
Общественная палата Абхазии призывает депутатов парламента понимая всю меру ответственности законодателей перед страной, отнестись серьезно к её обращению.
Девятый день продолжается бессрочная голодовка шести граждан в поддержку принятия 20 статьи Конвенции ООН. Акция проходит на площади Свободы в Сухуме. В поддержку требования участников голодовки инициативная группа проводит собор подписей. Петицию к Парламенту Абхазии на 9 марта подписали более семи тысяч человек.
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