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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРА РА: ЗАБОЛЕВАНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ ЯВИЛОСЬ СЛЕДСТВИЕМ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Новости Вторник, 10 марта 2020 18:18
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ГЕНПРОКУРАТУРА РА: ЗАБОЛЕВАНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ ЯВИЛОСЬ СЛЕДСТВИЕМ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Сухум. 10 марта 2020. Абхазия-Информ.  Заболевание депутата парламента, кандидата в президенты Аслана Бжания явилось следствием неблагоприятного воздействия лекарственного средства. Об этом говорится в информации о результатах процессуальной проверки по факту госпитализации А. Бжания, размещенной на сайте Генпрокуратуры РА.

На основании приказа Генерального прокурора РА Адгура Агрба 2 марта 2020 года была создана следственная группа, которой было поручено провести проверки по факту госпитализации на территории Российской Федерации кандидата в президенты, депутата Парламента РА Аслана Георгиевича Бжания.

С 3 по 7 марта 2020 года сотрудники Следственного управления Генпрокуратуры находились в командировке в городах Сочи Краснодар (Россия).

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура РА направила в международно-правовой отдел Генпрокуратуры РФ просьбу об оказании правовой помощи, которая была выполнена российскими коллегами в полном объеме.

При содействии представителей правоохранительных органов РФ были опрошены медицинские работники городской больницы №8 города Сочи, куда 2 марта 2020 года был госпитализирован Бжания А.Г., а также Краевой клиническая больница №1 имени С.В. Очаповского, города Краснодара, куда Бжания А.Г. был транспортирован для прохождения стационарного лечения.

Сотрудникам Генпрокуратуры РА были предоставлены заверенные копии медицинской документации, в том числе и выписной эпикриз из медицинской карты стационарного больного Бжания.

Врачи поставили диагноз Бжания – «двусторонняя полисегментарная аспирационная пневмония, тяжелое течение».

Со слов медицинских работников Сочи и Краснодара, по имеющимся в настоящее время лабораторным данным, признаков наличия внешнего токсикологического воздействия на организм Бжания А.Г. нет, наличие заболевания явилось последствием неблагоприятного воздействия лекарственного средства.


Прочитано 56 раз Последнее изменение Среда, 11 марта 2020 12:03

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