ГЕНПРОКУРАТУРА РА: ЗАБОЛЕВАНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ ЯВИЛОСЬ СЛЕДСТВИЕМ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

На основании приказа Генерального прокурора РА Адгура Агрба 2 марта 2020 года была создана следственная группа, которой было поручено провести проверки по факту госпитализации на территории Российской Федерации кандидата в президенты, депутата Парламента РА Аслана Георгиевича Бжания.

Сухум. 10 марта 2020. Абхазия-Информ. Заболевание депутата парламента, кандидата в президенты Аслана Бжания явилось следствием неблагоприятного воздействия лекарственного средства. Об этом говорится в информации о результатах процессуальной проверки по факту госпитализации А. Бжания, размещенной на сайте Генпрокуратуры РА.

С 3 по 7 марта 2020 года сотрудники Следственного управления Генпрокуратуры находились в командировке в городах Сочи Краснодар (Россия).

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура РА направила в международно-правовой отдел Генпрокуратуры РФ просьбу об оказании правовой помощи, которая была выполнена российскими коллегами в полном объеме.

При содействии представителей правоохранительных органов РФ были опрошены медицинские работники городской больницы №8 города Сочи, куда 2 марта 2020 года был госпитализирован Бжания А.Г., а также Краевой клиническая больница №1 имени С.В. Очаповского, города Краснодара, куда Бжания А.Г. был транспортирован для прохождения стационарного лечения.

Сотрудникам Генпрокуратуры РА были предоставлены заверенные копии медицинской документации, в том числе и выписной эпикриз из медицинской карты стационарного больного Бжания.

Врачи поставили диагноз Бжания – «двусторонняя полисегментарная аспирационная пневмония, тяжелое течение».

Со слов медицинских работников Сочи и Краснодара, по имеющимся в настоящее время лабораторным данным, признаков наличия внешнего токсикологического воздействия на организм Бжания А.Г. нет, наличие заболевания явилось последствием неблагоприятного воздействия лекарственного средства.



