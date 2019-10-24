УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ АРТУРА АНКВАБА НАПРАВИЛИ В СУД

Сухум. 10 марта 2020. Абхазия-Информ. 10 марта 2020 года в Сухумский городской суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению уроженца с. Бзыбь Гагрского района Анкваба Артура Миродовича, 1969 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «в» и «ж» части 2 статьи 119 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, оружия, из корыстных побуждений) и пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса РА, Речь идет о похищении Григоряна Армена Ашотовича, имевшем место 24 ноября 2019 года в городе Сухум и вымогательстве у последнего денежных средств в особо крупном размере в качестве выкупа за его освобождение.

Уголовное дело по факту похищения гражданина Григоряна возбуждено прокуратурой г. Сухум 29 ноября 2019 года.

2 декабря 2019 года уголовное дело было изъято из производства прокуратуры Сухума и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры РА.

В отношении обвиняемого Артура Анкваба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА.