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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ АРТУРА АНКВАБА НАПРАВИЛИ В СУД

Новости Вторник, 10 марта 2020 18:27
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ АРТУРА АНКВАБА НАПРАВИЛИ В СУД

Сухум. 10 марта 2020. Абхазия-Информ. 10 марта 2020 года в Сухумский городской суд  направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению уроженца с. Бзыбь Гагрского района Анкваба Артура Миродовича,  1969 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «в» и «ж» части 2 статьи  119 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, оружия, из корыстных побуждений) и пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса РА, Речь идет о  похищении  Григоряна Армена Ашотовича, имевшем место 24 ноября 2019 года в городе Сухум и вымогательстве у последнего денежных средств в особо крупном размере в качестве выкупа за его освобождение.

Уголовное дело по факту похищения гражданина Григоряна  возбуждено прокуратурой г. Сухум 29 ноября 2019 года.

2 декабря 2019 года уголовное дело было изъято из производства прокуратуры Сухума и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры РА.

В отношении обвиняемого Артура Анкваба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА.

 

Прочитано 59 раз Последнее изменение Среда, 11 марта 2020 11:43

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