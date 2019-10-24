АСЛАНА БЖАНИЯ ВЫПИСАЛИ 11 МАРТА ИЗ КРАСНОДАРСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ. Кандидата в президенты РА, депутата парламента Аслана Бжания выписали 11 марта из Краснодарской краевой больнице №1, где он проходил курс лечения.

В понедельник 2 марта Бжания, возвращавшийся из Москвы в Абхазию, почувствовал себя плохо и был госпитализирован в Сочи. Ввиду тяжелого состояния он был введен в медикаментозную кому и в тот же день на вертолете санитарной авиации переправлен в Краснодар.

Врачи диагностировали у Бжания двустороннюю полисегментарную аспирационную пневмонию с тяжелым течением.

10 марта Генпрокуратура РА, ссылаясь на медиков Сочи и Краснодара, сообщила на своем сайте, что «по имеющимся в настоящее время лабораторным данным, признаков наличия внешнего токсикологического воздействия на организм Бжания А.Г. нет, наличие заболевания явилось последствием неблагоприятного воздействия лекарственного средства».